قطر إكسون موبيل: دجوكوفيتش ينهي مغامرة ستيبانيك

تصوير: سامر الرجّال

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل لقب النسخة الماضية من البطولة إلى نصف نهائي بطولة قطر إكسون موبيل في نسختها الخامسة والعشرين والتي تستمر لغاية السابع من الشهر الحالي، بعدما أقصى من من طريقه الخميس في ربع النهائي التشيكي راديك ستيبانيك بمجموعتين للاشيء 6-3 و6-3.

واحتاج دجوكوفيتش المصنف الثاني على البطولة والعالم إلى ساعة وثلاثة وثلاثنين دقيقة لانهاء مغامرة ستيبانيك (38 عاما) و المصنف 107 على لائحة اللاعبين في العالم.

وهو الفوز الثالث عشر للصربي من مجموع مواجهاته الأربعة عشر مع الكرواتي الفائز في مباراة واحدة.

وكان التشيكي قد دخل أمس ببلوغه محطة ربع النهائي أمس، تاريخ أكبر اللاعبين سناً بلغوا هذا الدور، حيث أصبح في سن الـ 38 ثاني أكبر لاعب يبلغ محطة ربع نهائي منذ انجاز المصنف أولاً على العالم سابقاً الأميركي جيمي كونورز عام 1995 عندما بلغ الدور ذاته وهو في الـ 42 من عمره وكان ذلك في بطولة هاله الألمانية.

وتأهل التشيكي ستيبانيك إلى ربع النهائي بعد فوزه على البلجيكي على البلجيكي أرثر دي غريف المشارك ببطاقة دعوة بمجموعتين دون رد 6-3 و6-2.