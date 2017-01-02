قطر إكسون موبيل: دجوكوفيتش يعبر الدور الأوّل بصعوبة

تصوير: سامر الرجال

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانياً إلى الدور الثاني لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب في نسختها الخامسة والعشرين والبالغ مجموع جوائزها 1.334.270 دولار أميركي، بفوزه على الألماني جان لينارد ستراف 7-6 (7-1) و6-3.

وسيلعب دجوكوفيتش في الدور الثاني مع الأرجنتيني هوراسيو زيبالوس الفائز على الألماني الآخر فلوريان ماير 6-7 (7-3) و6-4 و7-6 (9-11).