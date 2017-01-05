قطر إكسون موبيل - خانا: التنس بحاجة للدعم المادي لرفع مستوى اللعبة

تصوير: سامر الرجّال

وقال خانا على إثر زيارته للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع الاتحاد الآسيوي وحضور بطولة قطر إكسون موبيل التي وصفها بأنها مذهلة من كافة النواحي: إنها بطولة رائعة بكل جوانبها، تنظيم متقن، ولاعبون مميزون ومباريات ممتعة ومستوى فني مرتفع.

وأشاد خانا برئيس الاتحاد القطري للعبة، الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي ناصر الخليفي وبدوره في تطوير اللعبة ونشرها ودعمها بأكثر من أسلوب.

وعن الوقت الذي يلزم اللعبة للتطور آسيوياً قال: لدينا بعض المحترفين في الصين واليابان ونحن ما زلنا بحاجة للقيام بالمزيد من العمل للوصول للمستوى الأوروبي، لدينا قريبا بطولة آسيوية ستشارك فيها نحو 20 دولة وتصل جوائزها بين 7000 و9500 دولار أميركي.

وأضاف: كرة المضرب لعبة صعبة جداً ومن الصعب إقناع الشباب الصغار ترك دراستهم للعب التنس، عوضاً عن أنها رياضة مكلفة جداً لهواتها قبل الوصول لفترة الاحتراف، ونحن لدينا الكثير لنفعله للارتقاء بهذه اللعبة، لكننا بحاجة للدعم المادي لأنها كلعبة يمكن القول بأنها تعاني من مشكلة اقتصادية في آسيا، كذلك نحن بحاجة للحافز لكي نشجع الأطفال والناشئين والشباب على لعبها، عبر جوائز مالية ضخمة في البطولات وأن لا تكون هذه الجوائز مخصصة للكبار فقط، أن ما تواجهه لعبة كرة المضرب في الدولة الآسيوية هو قلة الموارد المادية، وما زال لدينا مشوار طويل لنصبح بمستوى أوروبا. عامل قرب المسافة بين البلدان الأوروبية يسمح للاعبين لديهم بالتنقل وخوض الكثير من البطولات ورفع مستواهم، عدا عن الدعم الكبير الذي يلاقيه هؤلاء اللاعبين.