قطر إكسون موبيل: تسونغا يتأهل بصعوبة

تغلب الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف (خامساً على البطولة) بصعوبة على الروسي اندريه كوزنتسوف بمجموعتين لواحدة 6-1 و4-6 و6-2 الثلاثاء في الدور الأول من النسخة الخامسة والعشرين من بطولة قطر إكسون موبيل.

وسيواجه تسونغا في الدور الثاني الألماني دوست براون الفائز الاثنين على الأرجنيتيني فاكوندوباغنيس.

واستهل تسونغا المصنف 12 على العالم المواجهة بقوة وسحق منافسه في المجموعة الأولى في وقت وجيز 6-1، وظن الجميع أن الفرنسي سيكون في طريق مفتوح الا أن الروسي الشاب (25 عاماً) خالف التوقعات وحسم المجموعة الثانية لمصلحته 6-4.

وبخسارته للمجموعة الثانية، شعر الفرنسي بالخطر ورفع من نسقه وادائه ليجابه حماس الروسي المصنف 46 على العالم واستطاع التغلب عليه 6-2 في المجموعة الثالثة والمباراة.