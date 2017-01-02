قطر إكسون موبيل: بداية جيدة للعجوز شتيبانيك

تصوير: سامر الرجّال

انتقل التشيكي راديك شتيبانيك أكبر المشاركين سناً (38 عاماً وشهراً واحداً) إلى الدور الثاني لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب في نسختها الخامسة والعشرين والبالغ مجموع جوائزها 1.334.270 دولار أميركي، بعد انسحاب منافسه القبرصي ماركوس بغداتيس بينما كانت تشير النتيجة إلى تفوق التشيكي 6-4 و5-3.

وسيلعب التشيكي الذي يخوض البطولة قادماً من الأدوار التأهيلية في الدور القادم مع البلجيكي أرثور بيل دو غريف المشارك ببطاقة دعوة، والفائز على المصري محمد صفوت المتأهل من الأدوار التمهيدية 6-7 (10-8)، و7-5 و6-4.