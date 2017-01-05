قطر إكسون موبيل: المصنفان الأولان يودعان منافسات الزوجي

تصوير: سامر الرجّال

تأهل الفرنسيان جيريمي شاردي وفابريس مارتين إلى المباراة النهائية من منافسات الزوجي ببطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب بعد الفوز الخميس في نصف النهائي على الثنائي البريطاني جايمي موراي والبرازيلي برونو سواريز بمجموعتين دون رد 7-6 (7-3) و7-6 (8-6).

وسيلعب شاردي وفابريس في النهائي مع الفائز من مواجهة الثنائي المكون من الكندي فاسيك بوسبيسيل والتشيكي راديك ستيبانيش مع الإسبانيين نيكولاس ألماغرو وفيرناندو فيرداسكو.