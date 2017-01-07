قطر إكسون موبيل - الخليفي: إنها أفضل بطولة قدمناها

وقال الخليفي للصحفيين بعد انتهاء بطولة قطر إكسون موبيل: "نشكر سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على حضوره ورعايته ودعمه لنا وللبطولة، وهو لشرف كبير لنا أن يشرفنا بحضوره، وهو يعطينا دعماً كبيراً ويزيد من نجاحنا. كما أشكر شريكنا في البطولة إكسون موبيل، وكل من ساهم وشارك بانجاح البطولة، وكذلك رؤساء الاتحاد المتعاقبين خلال السنوات الـ25 الماضية، الذين بدأوا الطريق وأكملناها من بعده، وكل المتطوعين والإعلاميين وجميع من شارك".

وأشار الخليفي إلى أن وجود المصنفين الأولين أندي موراي ونوفاك دجوكوفيتش جعل من هذه النسخة الأفضل خلال 25 عاماً، كنا نتمنى ان نحصل في النهائي على مباراة جيدة، حصل على أكثر ما نتمنى، بوجود هذين اللاعبين، وبمباراة مدتها 3 ساعات من 3 مجموعات، أظن أن العالم كله كان يشاهدنا، كل محبي التنس حول العالم كانوا يشاهدون المباراة بين موراي ودجوكوفيتش في الدوحة.

ولفت الخليفي إلى أن هذا النجاح منقطع النظير وضع الاتحاد تحت ضغط كبير، لما سنقدمه في البطولات القادمة، لكنني أعد الجميع أنه في كل سنة سنقدم شيئاً جديداً.

وحول الحضور الجماهيري للبطولة قال: منذ عشر سنوات كان الدخول مجاناً، الآن هناك تذاكر دخول بمقابل مادي ولا يوجد مكان فارغ في المدرجات، لا بل أن من هم في الخارج أكثر من الذين في الداخل، وقد علمت أن هناك الكثير من الذين أتوا من الخارج لمتابعة البطولات إن من العالم العربي أو من أوروبا ودول أخرى.

وأشار الخليفي إلى أنه يطمح أن يشارك لاعب قطري بدون بطاقة دعوة، لفتاً إلى أن اللاعب مبارك شنان زايد الذي شارك ببطاقة دعوة في هذا العام قدم مستوى جيد وأن مستقبله مشرق في اللعبة، آملاً أن يحصل على مزيد من التوفيق.