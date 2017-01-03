قطر إكسون موبيل - الخليفي: زيارة سمو الأمير للبطولة تشريف كبير لنا

بولبابة الهرابي

تصوير: سامر الرجّال

وصرح ناصر الخليفي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة خلال زيارته الثلاثاء للمركز الاعلامي وحديثه مع الإعلاميين بالقول: "حضور سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية هو تشريف كبير لنا ودعم من القيادة الوطنية للعبة التنس".

وحول رأيه عن مستوى البطولة، قال رئيس الاتحاد القطري للتنس: "المنافسات قوية والمستوى مميز واللاعبون يؤدون بشكل جيد وهذا ما نبحث عنه في كل نسخة من البطولة".

وتابع الخليفي: "هناك لاعبون صغار يقدمون مستويات جيدة أحرجوا بها المصنفين الأوائل مثلما فعل بالأمس الألماني جان لينارد ستراف أمام المصنف الثاني على العالم الصربي نوفاك دجوكفيتش الفائز بصعوبة 7-6 (7-1) و6-3 ... واليوم كذلك عانى الفرنسي جو ويلفريد تسونغا (المصنف 12 عالمياً) قبل أن يفوز على الروسي أندريه كوزنتسوف (المصنف 43 عالمياً).

وعلق الخليفي على مشاركة القطري مبارك شنان قائلاً: "مبارك شنان زايد لاعب واعد واجتهد كثيراً في هذه البطولة لكن التوفيق لم يحالفه..".

وكان مبارك شنان المشارك ببطاقة دعوة غادر البطولة بخسارته اليوم على يد الروسي كارين خاشانوف 6-1 و6-3.

وعن توقعاته المحتملة للاعبين اللذين سيؤثثان نهائي النسخة الخامسة والعشرين من البطولة، رفض رئيس الاتحاد القطري للتنس الاجابة، وقال : "لا لا يمكنني أن أتوقع من هما اللاعبين الاثنين، فهناك أكثر من لاعب باستطاعته الوصول للمباراة النهائية".

وختم الخليفي: "أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين".