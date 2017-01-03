قطر إكسون موبيل: الجزيري يستخلص العبر من البطولة

تحسر التونسي مالك الجزيري بعد إقصائه سريعاً من قبل الألماني فيليب كولشرايبر منذ الدور الأول لبطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب التي تقام منافساتها على مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش.

وقال الجزيري في مؤتمر صحفي عقده بعد المباراة: " أعتقد أن المواجهة كانت صعبة و المنافس كان جاهزاً من جميع الجوانب..كولشرايبر لعب بشكل جيد طيلة المباراة.. ".

وأضاف الجزيري: " أتيحت لي فرص قليلة في المجموعة الأولى سيما بعد أن خسرت 7 أو 8 كرات حاسمة فوظفها الألماني لمصلحته وحسم المجموعة بسهولة".

"في المجموعة الثانية، بذلت جهوداً كبيرة من أجل معادلة النتيجة ونجحت في ذلك وحققت التعادل 6-6 لكن كولشرايبر تغلب في النهاية".

وعن سبب سيطرة الألماني على المواجهات الأربعة التي درات بينهما أجاب الجزيري: "يعرف كولشرايبر كيف يفوز .. لقد كان في حالة ذهنية أفضل مني بكثير".

واعتبر الجزيري المصنف 58 عالمياً أن عليه أن يستخلص نقاطاً إيجابية من المواجهة مثل تحسن لياقته البدنية وتفوقه في الإرسال الأول، وقال: "علي أن أطوي صفحة خروجي من البطولة وأستفيد من النقاط الايجابية والعمل أكثر على النقائص وتفاديها في المستقبل".

وتنتظر الجزيري مشاركات عديدة في الأشهر المقبلة في بطولات أوكلاند ونيوزيلاندا، وبطولة أستراليا المفتوحة وكأس ديفيس وبطولة مونبييليه الفرنسية.