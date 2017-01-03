قطر إكسون موبيل: الجزيري يغادر البطولة

اصطدمت رغبة مالك الجزيري في تجاوز الدور الأول بالنسخة الخامسة والعشرين من بطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب المقامة منافستها حالياً في الدوحة وتستمر لغاية السابع من الشهر الحالي على مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، باصرار الألماني كولشرايبر ورغبته الكبيرة في خطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه بـنتيجة 6-2 و7-6 مؤكداً هيمنته على مواجهاته مع الجزيري.

وسيطر كولشرايبر (33 عاماً) على مجريات المجموعة الأولى وأنهاها سريعاً لمصلحته 6-2 مستغلاً غياب التركيز عن منافسه التونسي الذي فقد عديد النقاط بسبب ارسالاته الخاطئة.

ورغم خسارته للمجموعة الأولى لم يرم الجزيري المنديل في الثانية، وواصل القتال ليتقدم فيها 2-1، لكن عاد الألماني في النتيجة 4-2.

ومجدداً عاد الجزيري ليستميت على كل الكرات وتمكن من معادلة النتيجة 6-6 قبل أن يخسر المجموعة الثانية 6-7 (3-7).

وهي الخسارة الرابعة للجزيري في مواجهته مع كولشرايبر الذي سبق أن فاز عليه في بطول دبي (عام 2014) وبطولة لندن (عام 2012) وبطولة تركيا (عام 2011).

وفي الدور الثاني، سيلتقي الألماني كولشرايبر مع الاسباني نيكولاس ألماغرو الفائز الاثنين على الايطالي باولو لورنزي.