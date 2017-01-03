قطر إكسون موبيل: الثنائي القطري المطوع - زايد يودّع البطولة

تصوير: سامر الرجال

غادر الثنائي القطري جبور محمد علي مطوع وموسى شنان زايد المشارك ببطاقة دعوة، بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب في نسختها الخامسة والعشرين والبالغ مجموع جوائزها 1.334.270 دولار أميركي، من الدور الأوّل بعد خسارتهما أمام الثنائي المكون من الهولندي روبين هاس والألماني فيليب بيتزشنير 3-6 و 1-6.

وسوف يخوض الثنائي الفائز غمار الدور الثاني في مواجهة الكندي فاسيك بوسبسيل والتشيكي راديك شتيبانيك الفائزان على الإيطالي باولو لورينزو والألماني فلوريان ماير 6-3 و6-4.