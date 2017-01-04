قطر إكسون موبيل: ألماغرو يبلغ ربع النهائي بصعوبة

تصوير: سامر الرجّال

أفلت الإسباني نيكولاس ألماغرو من الخروج الدور الثاني ونجح بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب البالغ مجموع جوائزها 1.334.270 دولار أميركي، بفوزه على الألماني فيليب كولشرايبر المصنف سابعاً بصعوبة بالغة 7-6 (5-7) و7-6 (6-8).

يذكر أنه الفوز السابع للإسباني على منافسه الألماني مقابل 3 خسارات، حيث كانت البداية في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في العام 2005، وهي البطولة نفسها التي شهدت لقاءهما الأخير لكن في نسخة العام 2016.

وسيقابل ألماغرو في ربع النهائي الفائز من المباراة التي تجمع بين المصنف الأوّل في لائحة لاعبي كرة المضرب المحترفين البريطاني أندي موراي والنمساوي جيرالد ميلزر.