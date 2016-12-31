قرعة مثالية لموراي ودجوكوفيتش وصعبة على الجزيري

بولبابة الهرابي

تصوير: سامر الرجال

سحبت مساء السبت بالعاصمة القطرية الدوحة قرعة النسخة الخامسة والعشرين من بطولة "قطر إكسون موبيل" المفتوحة للتنس للرجال التي تنطلق منافساتها في الثاني من يناير/كانون الثاني ولغاية السابع من الشهر ذاته على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش.

ويشارك في هذه البطولة عدد من اللاعبين المصنفين الأوائل عالمياً يتقدمهم المصنف الأول البريطاني آندي موراي والمصنف الثاني الصربى نوفاك دجوكوفيتش حامل لقب البطولة العام الماضي والتشيكي توماس بيرديتش المصنف عاشراً والفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف 12 عالمياً.

وجاءت القرعة مثالية خاصة بالنسبة للاعبين الكبار والمصنفين الأوائل وستكون مواجهاتهم في البداية سهلة تضمن لهم الوصول إلى مباريات الدور ربع النهائي في حال عدم حدوث مفاجآت.

وتحتفل بطولة "قطر إكسون موبيل" لهذا العام بمرور 25 عاماً على إنطلاقتها منذ عام 1993.

وسيواجه البريطاني آندي موراي المصنف أولاً عالمياً الفرنسي جيريمي شاردي المصنف 69 على العالم.

ويطمح موراي إلى التتويج بلقب هذه النسخة الإحتفالية من بطولة إكسون موبيل والذي سبق له أن توج بلقبها في مناسبتين سابقتين عامي 2008 و2009.

كما ستكون الخطوة الأولى للصربي دجوكوفيتش نحو الإحتفاظ بلقبه يسيرة جداً عندما يلتقي الألماني يان لينارد شتروف المصنف 63 عالمياً.

وكان دجوكوفيتش توج العام الماضي بلقب بطولة اكسون موبيل للمرة الأولى، بعد تغلبه في النهائي على الإسباني رافاييل نادال الذي يغيب عن هذه النسخة.

وسيلعب التشيكي توماس برديتش المصنف عاشراً والذي بلغ نصف نهائي العام الماضي مع أحد المتأهلين من الأدوار التمهيدية، وبدوره ينتظر الإسباني فيرناندو فيرداسكو و القبرصي ماركوس بغداديس منافسيهما المتأهلين من الأدوار التمهيدية.

ويلعب الفرنسي جو ويلفريد تسونغا رقم 12 عالمياً مع الروسي اندريه كوزينتسوف، والبلجيكي ديفيد غوفان مع الهولندي روبين هاس.

ويلعب الكرواتي ايفو كارلوفيتش مع الكرواتي إليا مارشينكو.

مواجهة قوية للتونسي الجزيري

ولم تجامل القرعة اللاعب التونسي مالك الجزيري رقم 58 عالمياً بما أنها وضعته في مواجهة الألماني فيليب كولشرايبر المصنف 32 عالمياً.

وسيلتقي اللاعب القطري مبارك شنان المشارك ببطاقة استثنائية في هذه البطولة، مع الروسي كاشانوف كارن.

والقطري شنان هو ثالث لاعب يحصل على بطاقة دعوة إلى جانب التركي يوكزيل أنيل والبلجيكي أرتور ديغريف.

ويشارك في البطولة 32 لاعباً منهم 3 مشاركين ببطاقات استثنائية و4 متأهلين من الادوار التمهيدية.

وتعد بطولة اكسون موبيل أولى بطولات رابطة اللاعبين المحترفين التي تقام بداية كل عام جديد ويحبذ عدد من نجوم اللعبة المشاركة فيها كونها تشكل مقياساً لاستعداداتهم وقدراتهم قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

علماً أن بطولة قطر اكسون موبيل البالغة جوائزها 1.237 مليون دولار تعد أولى بطولات تنس الرجال في كل موسم الذي يشهد سلسلة من البطولات يصل عددها إلى 250 بطولة منها البطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام" وهي أستراليا وويمبلدون الإنكليزية ورولان غاروس الفرنسية وأميركا المفتوحة .