زينل: التميز شعار هذه النسخة من البطولة

تصوير: سامر الرجال

وقال زينل: "نسخة هذا العام من البطولة ستكون مميزة بفضل ما شهدته من تغييرات على مستوى الاستعداد والتنظيم وكذلك بوجود لاعبيين مميزين مثل آندي موراي والصربي نوفاك دجوكوفيتش والتشيكي توماس بيرديتش والفرنسي جو ويلفريد تسونغا".

وكشف أمين السر العام لموقعنا أن هناك مفاجآت سارة في البطولة التي تحتفل بمرور 25 عاماً على انطلاقتها وقال: "يجب أن نقدم شيئاً جديداً للجماهير المتابعة لهذه البطولة في عيدها الخامس والعشرين، مشيراً إلى أنه خلال الحفل الختامي للمنافسات سيتم عرض مسيرة جميع أعضاء اللجان المنظمة منذ انطلاق البطولة عام 1993 تكريماً واعترافاً بدعمهم وجهودهم السابقة والتي ساهمت في نجاح وتطوير هذه البطولة".

وقال طارق زينل: "لولا جهود أعضاء اللجان المنظمة السابقين لما بلغت البطولة مثل هذا الصيت والمستوى".

شراكة متجددة مع إكسون موبيل

أعرب طارق زينل أمين السر العام لاتحاد التنس القطري في تصريح لموقعنا عن سعادته بتجديد الشراكة مع إكسون موبيل الشريك الرسمي للبطولة لمدة ثلاث سنوات أخرى، وقال: "أعتقد أن استمرار إكسون موبيل معنا في البطولة كراعي للقب يشكل بالنسبة لنا شراكة استراتيجية ستساهم حتماً في تطوير هذه البطولة بصفة خاصة ورياضة التنس بصفة عامة".

وأضاف زينل: "سنحاول خلال سنوات شراكتنا الثلاث المقبلة مع اكسون موبيل أن نبرز بشكل أكبر ونضيف أمور جديدة وجيدة".