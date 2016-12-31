العلمي: دجوكوفيتش وموراي في طريق مفتوح

تصوير: سامر الرجال

أكد كريم العلمي مدير بطولة قطر إكسون موبيل للتنس السبت أن القرعة وضعت المصنفين الأوائل في مواجهات سهلة ستمنحهم فرصة العبور إلى الأدوار المقبلة دون عناء.

وقال العلمي في تصريح لموقعنا عقب مراسم القرعة التي جدت السبت في الدوحة: "المصنفون الكبار لديهم مباريات سهلة في الأدوار الأولى، لكن ربما تحدث مفاجآت مثل الاصابات التي قد يتعرض لها بعض اللاعبين الكبار سيما وأن بطولة اكسون موبيل هي الأولى في بطولات المحترفين هذا الموسم".

وأكد العلمي أن الصربي نوفاك دجوكوفيتش والبريطاني آندي موراي سيكونان في طريق مفتوح لكن ربما الفرنسي جو ويلفريد تسونغا سيواجه بعض المصاعب".

وحول حظوظ اللاعبين العربيين الوحيدين في هذه البطولة القطري مبارك شنان المشارك ببطاقة استثنائية والتونسي مالك الجزيري قال العلمي: "القرعة وضعتهما أمام منافسين أقوياء، لكن يبقى الأمل قائماً بالنظر لقيمة استعدادهما لهذه المنافسات وأيضاً لمستوى منافسيهما خلال اللعب".

وتابع: "الجزيري لديه حظوظ كبيرة لمنافسة الألماني فيليب كولشرايبر صاحب الخبرة الكبيرة والذي سبق له أن احتل مركزاً في قائمة الثلاثين الأوائل في التصنيف العالمي".

أما بالنسبة للقطري شنان قال العلمي: "عليه أن يؤمن بحظوظه جيداً ويركز كثيراً، خلال مواجهته مع الروسي كاشانوف كارن، كما عليه أن يبتعد عن التسرع ويتريث قبل كل نقطة وأخرى".