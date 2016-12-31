الجزيري: أتمنى أن أكون في الموعد

تصوير: سامر الرجال

اعترف التونسي مالك الجزيري بصعوبة قرعة بطولة "قطر إكسون موبيل" التي سحبت السبت في الدوحة ووضعته في مواجهة منافسه الألماني فيليب كولشرايبر المصنف 32 عالمياً.

وقال الجزيري في تصريح لموقعنا عقب مراسم القرعة: "أعرف جيداً اللاعب كولشرايبر، اذ واجهته في السابق، هو لاعب جيد ويملك خبرة كبيرة جعلته منذ فترة قصيرة يحتل مكاناً بين الثلاثين الأوائل عالمياً".

الجزيري المصنف رقم 58 عالمياً، أكد أن جميع المنافسين في بطولة قطر إكسون موبيل يتمتعون بمستويات قوية وعلى كل لاعب أن يثبت جدارته لمواصلة المشوار حتى النهاية.

وحول استعداداته لخوض غمار هذه البطولة في نسختها الخامسة والعشرين قال الجزيري: "أنا متواجد في الدوحة منذ شهر تقريباً وأتدرب بشكل منتظم ومكثف، أحاول مع مدربي الجديد أن أركز أكثر في الحصص التدريبة على الجانب البدني الذي أعتبره مهماً جداً للخوض بثقة منافسات في مستوى بطولة قطر اكسون موبيل".

وختم الجزيري بقوله: "أتمنى أن أكون في الموعد ضد كولشرايبر وأحقق نتيجة جيدة في أول امتحان لي بالبطولة".