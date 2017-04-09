هاميلتون يفوز بجائزة الصين الكبرى

على حلبة شنغهاي وضمن المرحلة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان، تقدّم هاميلتون على الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) والهولندي ماكس فرشتابن (رد بول).

الفوز هو الرابع والخمسون لهاميلتون في البطولة التي توج فيها بطلا ثلاث مرات.

وأنهى البريطاني السباق البالغة مسافته 305 كلم بزمن قدره 1،37،36،160 ساعة، بمعدل سرعة وسطي بلغ 187،535 كلم في الساعة، بفارق 6،250 ثانية عن فيتل، و45،192 ثانية عن فيرشتابن.

وكان السائق البريطاني حل ثانياً في المرحلة الأولى في أُستراليا خلف فيتل بطل العالم أربع مرات، مع أنه كان أول المنطلقين فيها كما حصل في الصين.

وتساوى هاميلتون وفيتل في صدارة ترتيب بطولة العالم برصيد 43 نقطة لكل منهما.

وهي المرة الـ63 التي ينطلق فيها هاميلتون من المركز الأول، واقترب بالتالي من رقم الألماني ميكايل شوماخر (68).

كما أنها المرة الرابعة التي ينطلق فيها من المركز الأول في سباق الصين في خمسة أعوام.

وحقق فيرشتابن تقدماً رائعاً من المركز السادس عشر على خط الانطلاق الى الثالث، وجاء زميله في ريد بول الأسترالي دانييل ريكياردو في المركز الرابع.

يذكر أن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان بدأت هذا الموسم حقبة جديدة بعد تنحية عرابها البريطاني بيرني ايكليستون الذي تحكم بمافصلها لمدة أربعين عاماً وانتقال ملكيتها الى مجموعة "ليبرتي ميديا".



- ترتيب العشرة الأوائل:

1- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) 1.37.36.160 ساعة

2- الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) بفارق 6.250 ث

3- الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) بفارق 45.192 ث

4- الأسترالي دانييل ريكياردو (ريد بول) بفارق 46.035 ث

5- الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) بفارق 48.076 ث

6- الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) بفارق 48.808 ث

7- الإسباني كارلوس ساينز جونيور (تورو روسو) بفارق 1:12.893 دقيقة

8- الدانماركي كيفن ماغنوسن (هاس-فيراري) بفارق لفة

9- المكسيكي سيرخيو بيريز (فورس انديا) بفارق لفة

10- الفرنسي استيبان اوكون (تورو روسو) بفارق لفة



- ترتيب بطولة السائقين:

1- هاميلتون 43 نقطة

2- فيتل 43

3- فيرشتابن 25

4- بوتاس 23

5- رايكونن 22



- ترتيب بطولة الصانعين:

1- مرسيدس 66 نقطة

2- فيراري 65

3- ريد بول 37

4- تورو روسو 12

5- فورس انديا 10