فورمولا وان - هاميلتون لاقتناص لقب عالمي رابع

ويتصدر هاميلتون (32 عاماً) ترتيب السائقين (306 نقاط) بفارق 59 نقطة عن غريمه الألماني سيباستيان فيتل (فيراري)، قبل أربعة سباقات على نهاية الموسم (الفائز في كل سباق يحرز 25 نقطة والثاني 18 نقطة والثالث 15...).

واستفاد هاميلتون في آخر خمسة سباقات (فاز أربع مرات وحل ثانياً مرة)، فابتعد عن فيتل الذي دفع ثمن انسحابه مرتين في سنغافورة واليابان، فاقداً صدارة استمتع بهذا هذا الموسم.

وسيضمن هاميلتون لقبه الرابع بعد أعوام 2008 و2014 و2015، بحال إحرازه 16 نقطة أكثر من فيتل في أوستن. وهذا يعني، أنه بحال فوز هاميلتون، ينبغي أن يحل فيتل بين أول خمسة سائقين للإبقاء على آماله الضئيلة.

فمنذ سباق مونزا الإيطالي، تعرض فريق فيراري لمشكلات ميكانيكية عديدة، وحتى زميل فيتل الفنلندي كيمي رايكونن، خامس الترتيب العام، خرج في سنغافورة ولم ينطلق في ماليزيا.

وفي سباق اليابان الأخير، أدى عطل في شمعة الاشعال إلى انسحاب فيتل، فحلق هاميلتون في صدارة البطولة، واقترب الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس الثاني، بفارق 14 نقطة فقط من فيتل الثاني.

وقد يشهد السباق جثو هاميلتون على ركبته خلال عزف النشيد الوطني دعماً للاحتجاج الذي بدأه لاعبو كرة القدم الاميركية ضد الظلم العنصري وعنف الشرطة.

وأوضح مدير مرسيدس توتو وولف أنه لن يمنعه من القيام بذلك "كل ما حاولت الحد من تصرفاته، وضعته في صندوق، كلما يكون ذلك مضراً لأدائه".

وفي ظل درجة الحرارة المرتفعة، يتوقع أن يكون أداء فيراري أسرع لكن أقل موثوقية على حلبة توّج عليها هاميلتون خمس مرات بين 2007 و2016.

ويدرك هاميلتون، الباحث عن فوزه التاسع هذا الموسم، أن فيتل سيهاجم بقوة محاولاً منعه من التتويج في هذه المرحلة المبكرة نوعاً ما، وترك المنافسة مفتوحة في السباقات الثلاثة الأخيرة في المكسيك والبرازيل وأبوظبي.

وبحال ضمان هاميلتون اللقب العالمي، سينضم إلى فيتل (المتوّج بين 2010 و2013) والفرنسي آلان بروست (المتوج أربع مرات)، وبفارق لقب عن الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو (5 مرات بين 1951 و1957) وثلاثة القاب عن الأسطورة الالمانية ميكايل شوماخر (7 مرات).

"عدم التساهل"

وفي وقت يبحث فيراري عن تحسين موثوقية سيارتيه، قد يكون التحدي الأبرز لهاميلتون من سائق ريد بول الهولندي الشاب ماكس فيرشتابن الذي انتزع منه الفوز في ماليزيا وحل ثانياً وراءه في اليابان.

وحذر وولف فريقه من عدم التهاون في ظل تحسن باقي الخصوم في الأسابيع الماضية "الفريق يعمل على مستوى عال بشكل لا يصدق في كل ناحية ومستمر في التطوير. قاد لويس بشكل رائع هذه السنة، خصوصاً بعد الوقفة الصيفية، لقد كان على مستوى آخر".

وبالنسبة للإسباني فرناندو ألونسو، ستكون الفرصة مناسبة لشكر الجمهور الأميركي على دعمه لدى مشاركته في سباق أندي 500، ويخطط لاستبدال خوذته واستخدام تلك التي وضعها على رأسه في "ذا بريكيارد" في أيار/مايو الماضي.

ويشارك لأول مرة النيوزيلندي براندون هارتلي، الفائز في سباق لومان 24 ساعة وسائق ريد بول الاحتياطي سابقاً، مع فريق تورو روسو إلى جانب الروسي العائد دانيال كفيات. وسيخلف الإسباني كارلوس ساينز جونيور الذي ترك الفريق للانضمام إلى رينو.