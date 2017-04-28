فورمولا وان: فيراري تسيطر على فترتي التجارب الحرة

تبادل سائقا فيراري الفنلندي كيمي رايكونن والألماني سيباستيان فيتل الجمعة السيطرة على فترتي التجارب الحرة الأولى والثانية لسباق الجائزة الكبرى لروسيا، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا وان التي تقام على حلبة سوتشي على البحر الأسود.

وسجل رايكونن 1:36:74 دقيقة في الفترة الأولى على الحلبة البالغ طولها 5,848 كيلومترات، متقدماً مواطنه فالتيري بوتاس سائق مرسيدس وزميله البريطاني لويس هاميلتون.

وحل فيتل متصدر ترتيب بطولة السائقين، خامسا في الفترة الأولى خلف الهولندي ماكس فرشتابن (ريد بول)، علما أن الألماني بطل العالم أربع مرات استدار في سيارته أثناء التجارب الحرة على الحلبة.

وتوقفت هذه الفترة دقائق قبل نهايتها بنصف ساعة، بسبب سقوط غطاء المحرك الخاص بسيارة الفرنسي إستيبان أوكون سائق فورس إنديا على الحلبة.

وشارك السائق الاحتياطي الروسي في رينو سيرغي سيروتكيم بدلا من الألماني نيكو هولكنبرغ، لكنه قام بدورتين فقط على الحلبة ثم عاد إلى المرأب لعطل في السيارة.

وفي الفترة الثانية، سجل فيتل 1:34:120 دقيقة، متقدما بفارق 0:263 ثانية على رايكونن، بينما حل بوتاس ثالثا بفارق 0:670، وهاميتلون رابعا بفارق 0:709، وفرشتابن خامسا بفارق 1:420 ثانية.

وفي تصريحات للصحافيين في سوتشي، قال فيتل إن وتيرة العمل زادت في الفريق لتحسين أمور في السيارة، وخصوصاً بعد جائزة البحرين التي أحرز لقبها، والذي كان الثاني له هذا الموسم بعد السباق الافتتاحي في أستراليا.

وأقر فيتل بأفضلية فريق مرسيدس الذي هيمن على بطولة العالم في المواسم الثلاثة الماضية، على حلبة سوتشي، معتبرا في الوقت نفسه أن "ثمة بعض المنعطفات حيث أظهرت سيارة (فيراري) أنها كانت جيدة جدا العام الماضي".