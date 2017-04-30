فورمولا وان - بوتاس يحقق الفوز الأول في مسيرته

وجاء بوتاس أمام ثنائي فريق فيراري الألماني سيباستيان فيتل والفنلندي كيمي رايكونن.

وهيمن بوتاس الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق الألماني، على السباق منذ انطلاقه من المركز الثالث، إذ تمكن قبل المنعطف الثاني من التصدر متفوقاً على فيتل أول المنطلقين، ورايكونن الثاني. وحل رابعاً في السباق زميله في مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

وتمكن بوتاس الذي حل هذا الموسم بدلاً من حامل لقب بطولة العالم الموسم الماضي الألماني نيكو روزبرغ بعد الاعتزال المفاجئ للأخير، من توسيع الفارق سريعاً مع ثنائي فيراري، ليصل إلى أكثر من خمس ثوان بعد دخول السباق لفته العشرين من أصل 52.

وكان بوتاس البالغ من العمر 27 عاماً، أول سائق من رباعي الصدارة يدخل حظيرة فريقه حامل لقب بطولة العالم للصانعين في المواسم الثلاثة الماضية، لتبديل إطارته، وذلك في اللفة 27، ليخرج في المركز الرابع خلف زميله هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات.

أما فيتل بطل العالم أربع مرات ومتصدر الترتيب الحالي، فدخل في اللفة 34 وخرج من الحظيرة خلف بوتاس بأكثر من أربع ثوان.

وفي المراحل الأخيرة من السباق، بدا فيتل أفضل أداء من بوتاس، وقلص الفارق تدريجياً إلى ما دون الثانية قبل لفتين من النهاية، إلا اأن الفنلندي تمكن من الثبات في موقعه ليحرز السباق الأول في مسيرته التي بدأت مع فريق وليامس في العام 2013.

وتخلل السباق الروسي دخول سيارة الأمان بين اللفتين الثانية والرابعة بسبب حادث اصطدام بين البريطاني جوليون بالمر (رينو) والفرنسي رومان غروجان (هاس) أدى الى خروج سيارتيهما عن الحلبة، بينما فشل بطل العالم السابق الإسباني فرناندو ألونسو (ماكلارين هوندا) في الانطلاق بسبب خلل في المحرك خلال لفة التحمية. أما الاسترالي دانيال ريكياردو سائق ريد بول، فاضطر للانسحاب من اللفة الخامسة بسبب مشاكل في المكابح.