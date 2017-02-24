فريق فيراري يكشف عن سيارته الجديدة

وجاء الكشف عن السيارة الجديدة لفيراري "إس.إف 70" عبر الموقع الالكتروني لفيراري وبحضور سائقي الفريق، الألماني سيبستيان فيتيل والفنلندي كيمي رايكونن،

ولم يحقق أي من السائقين الفوز بأي سباق خلال الموسم الماضي لكن الفريق الإيطالي يتطلع إلى الدخول في إطار المنافسة خلال الموسم الجديد.

وذكر موقع "أوتوسبورت" الإخباري أن السيارة الجديدة تتسم بعدد من الابتكارات منها الجناح المثبت على غطاء المحرك بشكل زعنفة القرش،

وتصميم مبتكر للفتحات الجانبية الضيقة جدا والعريضة، إضافة إلى ابتكارات في منطقة زعانف الانعطاف والصفائح الجانبية.

وأنهى فيتيل، المتوج بطلا للعالم أربع مرات، الموسم الماضي في المركز الرابع بالترتيب العام لفئة السائقين بينما أحرز رايكونن المركز السادس.

أما فريق فيراري فقد أحرز المركز الثالث في الترتيب العام لفئة الصانعين ببطولة الموسم الماضي خلف مرسيدس وريد بول.