فالتيري بوتاس بديلاً لروزبرغ في مرسيدس

وسبق إعلان مرسيدس الاثنين، قرار من فريق وليامس البريطاني يتيح لسائقه بوتاس (27 عاماً) الرحيل عنه، في خطوة مهدت لانضمامه إلى الفريق الألماني حيث سيكون زميلاً للبريطاني لويس هاميلتون.

ووافق البرازيلي فيليبي ماسا - الذي اعتزل في نهاية الموسم الماضي - على عقد لمدة عام واحد ليحل بديلاً لبوتاس ضمن فريق وليامز.

وبدأ بوتاس مسيرته في بطولة العالم عام 2013 مع وليامس، وحل رابعاً في ترتيب بطولة السائقين في الموسم التالي.

وأعرب بوتاس في أول تصريح له من مقر مرسيدس، عن ثقته ببناء علاقة جيدة مع زميله الجديد هاميلتون.

وقال "أنا واثق من أننا سنكون مقربين وأننا سنعمل كفريق".

وتداولت التقارير الصحافية في الأسابيع الماضية بأسماء عدة مرشحة لخلافة روزبرغ، منها سائق ماكلارين-هوندا الحالي بطل العالم السابق الاسباني فرناندو ألونسو الذي سبق له أن زامل وهاميلتون في ماكلارين عام 2007، إلا أن علاقتهما كانت متوترة، ما دفع الإسباني إلى ترك الفريق قبل انتهاء عقده معه.

كما ورد اسم الألماني باسكال فيهرلاين (22 عاماً) الذي اعتبر الهدف الأكثر واقعية للقيادة الموسم المقبل إلى جانب هاميلتون، إلا أن السائق الألماني الشاب انتقل الاثنين إلى فريق ساوبر حيث سيقود إلى جانب السويدي ماركوس اريكسون، بحسب ما أعلن الأخير.

ومع إعلانه التخلي عن بوتاس، أعلن فريق وليامس عودة السائق البرازيلي المخضرم فيليبي ماسا (35 عاماً) عن قرار الاعتزال الذي اتخذه نهاية الموسم الماضي، على أن يقود سيارته لموسم إضافي، سيكون الرابع له مع الفريق البريطاني.

وسيكون زميله الوافد الجديد الكندي لانس سترول (18 عاماً).