سباق جائزة اليابان: هاميلتون للاقتراب خطوة إضافية من اللقب

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية، حل هاميلتون رابعا في سباق ماليزيا الأحد الماضي، برغم انطلاقه من المركز الاول، لكنه وسع الفارق في صدارة الترتيب العام للسائقين عن منافسه المباشر الالماني سيباستيان فيتل سائق فيراري الى 34 نقطة.

وتبقى أمام هاميلتون خمسة سباقات لإحراز لقبه الرابع وآخرها في 2015، ومعادلة رقم فيتل الذي توج اربع مرات بين 2010 و2013.

وانتزع سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن في عيد ميلاده العشرين الصدارة من هاميلتون في اللفة الرابعة في ماليزيا، وبقي متصدرا حتى نهاية السباق، الذي انطلق منه فيتل من المركز الاخير بسبب تغيير محرك سيارته ثم استخدام قطع غيار اساسية جديدة قبل السباق بعد المشاكل التي عانى منها في التجارب التأهيلية، لكنه قدم اداء قويا وانهى السباق في المركز الرابع.

وعاقب منظمو السباق فيتل بإرجاعه 20 مركزا لدى انطلاق السباق، وذلك لتجاوزه الحد الأقصى لعدد المحركات في الموسم الواحد (4)، ولاستبداله قطعا أساسية قبل السباق للمرة الخامسة هذا الموسم مثل وحدة الاحتراق الداخلية وشاحن الهواء "توربو" الذي كان المشكلة الأساسية في التجارب التأهيلية.

لكن وبرغم اتساع الفارق بين هاميلتون وفيتل، فان السائق البريطاني اعرب عن قلقه من سرعة سيارة فيراري.

وانتقد هاميلتون في المقابل فريق مرسيدس بقوله للصحافيين "هناك بعض المشاكل الحقيقية الكبيرة الحقيقية التي لا أستطيع أن أشرحها لكم. هناك أشياء كانت تحدث في نهاية الاسبوع غير مقبولة لهذا الفريق الرائع".

وبعدما تخلص من المشاكل التي عانى منها طيلة عطلة نهاية الأسبوع، أظهر فيتل سرعة ملفتة في السباق، ما دفع هاميلتون الى القول لدى سؤاله عما إذا كان قلقا من سرعة فيراري، "نعم بالتأكيد"، مضيفا "ينتظرنا بعض العمل للقيام به".

ويأمل البريطاني الفائز ثلاث مرات في سباق اليابان بأداء افضل من سيارته في عطلة نهاية الاسبوع الحالي للابقاء على فارق مريح عن فيتل الطامح بدوره الى تعويض ما فاته في السباقات الاخيرة والعودة بقوة الى المنافسة على صدارة الترتيب.

ويؤكد المدير التنفيذي لمرسيدس النمسوي توتو فولف ان "كل نقطة مهمة"، مضيفا "كنا محظوظين مرة جديدة (في ماليزيا)، ونتوقع منافسة شرسة بين مرسيدس وفيراري وريد بول في سوزوكا".

واعتبر فولف بعد سباق ماليزيا ان الاستفادة من مشاكل فيراري لا يجب أن تخفي أن سيارة الفريق الإيطالي كانت اسرع من مرسيدس بشكل واضح، مضيفا "كان واضحا بعد لفات معدودة أن ريد بول وفيراري تنعمان بسيارات أسرع منا".

وواصل "بعد نهاية اسبوع افتقدنا خلالها الى الأداء اللازم، ليس باستطاعتنا تخيل نتيجة أفضل من تلك التي حققناها (حل السائق الثاني للفريق الفنلندي فالتيري بوتاس خامسا)..."، مستطردا "نغادر ماليزيا مع الكثير من علامات الاستفهام ونحن بحاجة لايجاد إجابات في الأيام المقبلة".

وفريق ريد بول هو الوحيد الذي تمكن من كسر هيمنة مرسيدس وفيراري هذا الموسم. وفاز سائقو الفريقين بـ 13 سباقا من أصل 15، وكان الفوز لريد بول في سباقي أذربيجان عبر الاسترالي دانيال ريكياردو وسباق ماليزيا بواسطة فيرشتابن.

وطلب رئيس فيراري سيرجيو ماركيوني من فريقه تسوية المشكلات التي واجهته في ماليزيا "انه امر سيء حقا عندما تكون في المركز الثاني في الترتيب ولا يمكنك بدء السباق"، في اشارة الى انسحاب السائق الثاني للفريق الفنلندي كيمي رايكونن.

وتابع "هذا النوع من المشاكل يجعلنا نغضب".