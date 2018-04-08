حادث أليم في سباق فورمولا وان – جائزة البحرين

وأبلغ الفريق رايكونن، الذي كان يحتل المركز الثالث، بالتوقف على الفور والانسحاب من داخل مركز الصيانة بينما فاز زميله سيباستيان فيتل بالسباق.



وقال فيراري إن الفني عند الإطار الأيسر الخلفي واسمه فرانشيسكو تعرض لكسر في الساق بعدما اصطدمت به سيارة السائق الفنلندي الذي حصل على إذن خاطئ بالانطلاق رغم تغيير ثلاثة إطارات فقط.

وأضاف رايكونن بطل العالم 2007 "أنطلق عندما أحصل على الضوء الأخضر. لم أر ماذا حدث وللأسف تعرض (الفني) للإصابة. عملي هو الانطلاق عند الضوء الأخضر. أتمنى أن يكون بخير".

وتمنى سيرجيو ماركيوني رئيس شركة فيراي تعافي الفني في بيان بعد السباق.

وتابع "أشعر بالأسف من أجل كيمي الذي كان يستطيع الصعود على منصة التتويج بكل تأكيد".

وعوقب فيراري بغرامة قدرها 50 ألف يورو (61385 دولاراً) بعد الحادثة.

وهذه ثاني مرة يتعرض فيها فيراري لغرامة مالية بسبب إذن انطلاق غير من خلال جائزة البحرين الكبرى.

وتم تغريمه خمسة آلاف يورو بعدما خرج رايكونن من مركز الصيانة بإطار غير مثبت جيدا في التجارب الحرة يوم الجمعة.

وقال مراقبو السباق إن واقعة اليوم الأحد كانت اعطاء إذن للسيارة بالتحرك "بطريقة تهدد سلامة طاقم الفريق والتسبب في إصابة".

