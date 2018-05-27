جائزة موناكو الكبرى: الاسترالي ريكياردو يفوز بالسباق

وتفوق ريكياردو على سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل الثاني، وحامل اللقب متصدر ترتيب بطولة العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي أنهى السباق في المركز الثالث. وبات الثلاثة يتساوون بعدد الانتصارات في مراحل بطولة 2018، بعدما فاز كل منهم بسباقين.

وحقق ريكياردو الفوز السابع في مسيرته والثاني هذا الموسم بعد جائزة الصين الكبرى، المرحلة الثالثة التي أقيمت على حلبة شنغهاي. وتتيح هذه النتيجة للاسترالي التقدم الى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة خلف المتصدر هاميلتون، وفيتل.

وهيمن الاسترالي (28 عاما) على مختلف مجريات سباق الامارة، والذي يعد من أبرز المواعيد في روزنامة البطولة، ويقام في شوارع مونتي كارلو.

وتصدر ريكياردو جولتي التجارب الحرة الخميس، اضافة الى الجولة الثالثة التي أقيمت صباح السبت، قبل ان يتصدر أيضا الجولات الثلاث للتجارب الرسمية وينطلق من المركز الأول للمرة الثانية فقط في مسيرته.

وضمن هذا الانطلاق أفضلية كبيرة لريكياردو نظرا لضيق المساحة على الحلبة في موناكو وصعوبة التجاوزات، علما انه أبلغ فريقه بعد انتصاف السباق المؤلف من 78 لفة، عن معاناته من مشاكل مع قوة محرك سيارته.

وطلب الفريق من ريكياردو الحفاظ على السيارة والاطارات، وتمكن من الثبات أمام فيتل الذي قلص الفارق في بعض اللفات الى نحو ثانية فقط.

وحافظ السائقون الستة الأوائل عند الانطلاق، على مراكزهم بعد عبور خط النهاية، وهم --الى ثلاثي المقدمة-- سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن الذي أنهى السباق في المركز الرابع، ومواطنه سائق مرسيدس فالتيري بوتاس الخامس، والفرنسي استيبان أوكون سائق فريق فورس انديا.

ترتيب بطولة العالم

في ما يأتي ترتيب بطولة العالم للفورمولا وان بعد جائزة موناكو الكبرى:

ترتيب السائقين:



1. لويس هاميلتون (بريطانيا) 110 نقطة

2. سيباستيان فيتل (المانيا) 96

3. دانيال ريكياردو (استراليا) 72

4. فالتيري بوتاس (فنلندا) 68

5. كيمي رايكونن (فنلندا) 60

6. ماكس فيرشتابن (هولندا) 35

7. فرناندو ألونسو (اسبانيا) 32

8. نيكو هولكنبرغ (المانيا) 26

9. كارلوس ساينز (اسبانيا) 20

10. كيفن ماغنوسن (الدنمارك) 19



ترتيب الصانعين:



1. مرسيدس 178 نقطة

2. فيراري 156

3. ريد بول 107

4. رينو 46

5. ماكلارين 40

6. فورس انديا 26

7. تورو روسو 19

8. هاس 19

9. ساوبر 11

10. وليامس 4