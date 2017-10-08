جائزة اليابان الكبرى: الفوز لهاميلتون وانسحاب فيتل

وتقدم هاميلتون على سائقي ريد بول، الهولندي ماكس فيرشتابن والاسترالي دانيال ريكياردو، بعدما اضطر فيتل الذي انطلق من المركز الثاني خلف البريطاني، للانسحاب في اللفات الأولى بسبب مشكلة في المحرك.

وبذلك، وسع هاميلتون الفارق في صدارة الترتيب العام الى 59 نقطة عن فيتل، قبل أربع مراحل فقط من نهاية البطولة.

وحقق البريطاني الباحث عن لقبه الرابع في بطولة العالم، اليوم الفوز الحادي والستين له في مسيرته، وهو سيدخل سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى بعد أسبوعين مع فرصة لحسم بطولة 2017، في حال تمكن من الفوز بالسباق ولم يحقق فيتل، بطل العالم أربع مرات (2010-2013)، أفضل من المركز السادس.

وهيمن هاميلتون على جائزة اليابان على حلبة سوزوكا منذ انطلاقه من المركز الأول، وتلقى نبأ سارا بعد انقضاء أربع لفات فقط، اذ اضطر فيتل للانسحاب. وشكا الالماني لفريقه من عدم توافر قوة كافية في محرك سيارته بعد الانطلاق، علما ان ميكانيكيي الفريق عملوا قبيل انطلاق السباق على حل مشكلة في شمعة الاشعال بمحركه، يرجح انها كانت السبب الذي أدى الى انسحابه في نهاية المطاف.

وهي المرة الثانية تواليا يواجه فريق فيراري مشاكل في المحرك، بعدما اضطر الى تغيير محرك فيتل (30 عاما) في جائزة ماليزيا الكبرى الأسبوع الماضي، ما أدى الى معاقبته بالانطلاق من المركز الأخير، على انه حقق تقدما لافتا في السباق وأنهاه في المركز الرابع.

وفي السباق الياباني، بدا ان المشاكل الميكانيكية قد تطال هاميلتون أيضا، اذ شكا في الختام من "ارتجاجات" في سيارته، بدا أثرها جليا بتراجع سرعته في مقابل تقدم ثابت لفيرشتابن (20 عاما) الذي أحرز لقب جائزة ماليزيا الأسبوع الماضي. واقترب الهولندي بشكل كبير في اللفتين الأخيرتين من المتصدر البريطاني (أقل من ثانية)، الا ان تقدمه عرقله وجود العديد من السائقين المتأخرين على الحلبة، ما حال دون تمكن فيرشتابن من القيادة بثبات واستمرارية خلف هاميلتون.

