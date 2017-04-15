جائزة البحرين الكبرى: بوتاس ينطلق من المركز الأول

سينطلق الفنلندي فالتيري بوتاس من المركز الأول للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعدما سجل أسرع زمن في التجارب التأهيلية لجائزة البحرين الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، متقدما على زميله في مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

وبعد الأداء المخيب الذي قدمه قبل أقل من اسبوع على حلبة شنغهاي الصينية حيث فقط السيطرة على سيارته خلال تواجد سيارة الأمان على الحلبة، حقق بوتاس المفاجأة في حلبة البحرين الدولية وسجل أسرع زمن.

وسينطلق سائق وليامس السابق من المركز الأول أمام زميله هاميلتون الذي كان أول المنطلقين في السباقين الأولين في ملبورن وشنغهاي، فيما جاء سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل ثالثا أمام سائق ريد بول الأسترالي دانييل ريكياردو وزميله في "سكوديريا" الفنلندي كيمي رايكونن.

ويأمل بوتاس الذي خلف الألماني نيكو روزبرغ المعتزل بعد أيام معدودة على تتويجه بلقب الموسم الماضي، أن يمنحه هذا المركز الأول عند الإنطلاق الدفع اللازم لمحاولة التفوق على زمليه هاميلتون ومحاولة تحقيق الفوز الأول في مسيرته.

وفي ظل الصراع القائم في بداية الموسم بين هاميلتون وفيتل اللذين تبادلا الفوز في السباقين الأولين ما جعلهما يتشاركان الصدارة بفارق 18 نقطة عن الثالث الهولندي ماكس فرشتابن (ريد بول) المنطلق الأحد من المركز السادس، يسعى بوتاس الى قول كلمته قبل فوات الآوان ومحو الصورة التي ظهر بها الأحد الماضي في شنغهاي.

فعلى رغم بدايته الجيدة مع أبطال العالم وصعوده الى منصة التتويج في سباقه الأول معه قبل أسبوعين على حلبة البرت بارك حيث حل ثالثا، عانى الفنلندي في الصين حيث حقق نتيجة جيدة في التجارب التأهيلية بانطلاقه من المركز الثالث خلف هاميلتون (الأول) وفيتل (الثاني)، لكنه اكتفى بالمركز السادس في نهاية السباق بعدما ارتكب خطأ ساذجا في اللفة السادسة وخرج عن المسار.

وتراجع بوتاس (27 عاما) بعد الخطأ الذي ارتكبه أثناء وجود سيارة الأمان، من المركز الخامس (احتله بعد الانطلاق)، الى الثاني عشر.

وأعرب بوتاس عن استيائه لارتكابه هذا "الخطأ السخيف"، قائلا "أنا أتحمل مسؤولية هذا الخطأ. حاولت بذل أقصى ما لدي لمحاولة رفع درجة حرارة الإطارات، لكنني تجاوزت الحدود وانزلقت السيارة".

أضاف "أنا أخطأت وأشعر بالأسف حيال الفريق (...) أنا ألوم نفسي، لكن علي تقديم أداء أفضل السباق المقبل".

ومن المؤكد أنه لم يكن يتمنى ردا أفضل منه على ما حصل الأحد الماضي، وهو يمني النفس بطبيعة الحال أن يترجم إنجازه السبت بفوز تاريخي له في سباق الأحد الذي سيكون الثاني والثمانين له في سباقات الفئة الأولى (انطلق في 79 سباقا).

ترتيب العشرة الأوائل

1- الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس)

2- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)

3- الالماني سيباستيان فيتل (فيراري)

4- الاسترالي دانييل ريكياردو (ريد بول)

5- الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري)

6- الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول)

7- الالماني نيكو هولكنبرغ (رينو)

8- البرازيلي فيليبي ماسا (وليامس)

9- الفرنسي رومان غروجان (هاس)

البريطاني جوليون بالمر (رينو)