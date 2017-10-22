جائزة أميركا - هاميلتون يفوز وفيتل يحل ثانياً

اقترب سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بشكل كبير لقب بطولة العالم للفورمولا وان 2017، بعد فوزه بجائزة الولايات المتحدة الكبرى الأحد، وحلول سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل ثانياً.

وبات هاميلتون (32 عاماً) يتقدم على منافسه الألماني بفارق 66 نقطة في الترتيب العام للبطولة، قبل ثلاثة سباقات على نهاياتها. ويمكن للسائق البريطاني أن يتوج بلقب رابع في مسيرته، في حال حلوله في أي من المراكز الخمسة الأولى في المرحلة الثامنة عشرة للبطولة المقررة في نهاية الأسبوع المقبل في المكسيك.

ومع حلول سائقه الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الخامس على حلبة أوستن بولاية تكساس الأميركية، ضمن فريق مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين للموسم الرابع توالياً.

وحقق هاميلتون الفوز التاسع له هذا الموسم، والـ 62 في مسيرته بعدما انطلق من المركز الأول للمرة 72 معززاً رقمه القياسي.

كما حقق هاميلتون فوزه الخامس على حلبة أوستن، وقال "حظينا بيوم جميل. أحب هذه الحلبة. أعتقد أن هذه الحلبة هي المفضلة بالنسبة إلي حالياً".

وكان محاور السائقين على منصة التتويج أسطورة ألعاب القوى الجامايكي أوساين بولت.

وحل ثالثاً سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن، على رغم أن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن تجاوزه في اللفة الأخيرة. إلا أن منظمي السباق فرضوا عقوبة خمس ثوان على الهولندي نظراً لخرجه عن حدود الحلبة أثناء التجاوز.

وانطلق هاميلتون من المركز الأول أمام فيتل، إلا أن الأخير حقق انطلاقة قوية وتمكن سريعاً من انتزاع المركز الأول، وشرع في توسيع الفارق تدريجاً عن البريطاني. إلا أن الأخير استعاد الصدارة في اللفة السادسة.

وقال فيتل "في البداية كانت الأمور تبدو جيدة إلا أننا أدركنا سريعا أننا لن نقدر على مجاراة إيقاع لويس. ليست النتيجة التي كنا نريدها".

أضاف "كانوا أسرع منها. تهاني للويس".

فيرشتابن يتقدم 13 مركزاً

ومع حلول فيرشتابن رسمياً في المركز الرابع وبوتاس خامساً، أكمل الترتيب الفرنسي استيبان أوكون سائق فورس إنديا في المركز السادس، والإسباني كارلوس ساينز سابعاً في سباقه الأول مع فريق رينو بعد انتقاله من تورو روسو، والمكسيكي سيرجيو بيريز (فورس انديا ثامناً)، والبرازيلي فيليبي ماسا (وليامس) تاسعاً، والروسي دانييل كفيات (تورو روسو) في المركز العاشر.

وبدأ السباق على حلبة جافة بعد أمطار غزيرة هطلت طوال الليل.

وكان فيتل المستفيد الأكبر من الانطلاق، إذ أن المركز الثاني أتاح له دخول المنعطف الأول من الجهة الداخلية والضغط بقوة على هاميلتون الذي حاول بداية إغلاق الطريق أمامه، إلا أن تشبث الألماني بالتجاوز دفع هاميلتون إلى التراجع وترك المجال.

وعلى رغم أن فيتل تمكن سريعاً من خلف فارق بأكثر من ثانية، بينما كانت المنافسة محتدمة على المركزين التاليين بين بوتاس الثالث والاسترالي دانيال ريكياردو سائق ريد بول الرابع الذي حاول تخطيه أكثر من مرة في اللفات الأولى دون نجاح.

وفي اللفة السادسة، استعاد هاميلتون بشكل سهل مركزه الأول من فيتل الذي بدا بطيئاً ولم يحاول إعاقة منافسه. وقام البريطاني بتوسيع الفارق في الصدارة ليصل إلى أكثر من ثلاث ثوان في اللفة 13.

وبقي الوضع على حاله الى حد كبير حتى نهاية السباق.

أما أبرز المتقدمين في جائزة الولايات المتحدة، فكان فيرشتابن الذي انطلق من المركز 16 بعد عقوبة إرجاعه 15 مركزاً بسبب تغيير أجزاء في محركه، إلا أنه عبر خط النهاية في المركز الثالث، قبل فرض عقوبة الثواني الخمس بحقه.

أما زميله ريكياردو، فاضطر إلى الانسحاب بعد 16 لفة على الانطلاق بسبب عطل في المحرك.