وولف مستعد للجوء إلى "أوامر الفريق" لدعم هاميلتون

وقبل ساعات من انطلاق سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى (المرحلة الثامنة عشرة)، يجد حامل اللقب هاميلتون نفسه في موقع يؤهله للحسم على حلبة أوستن بولاية تكساس، إذ يتصدر الترتيب العام بفارق 67 نقطة عن منافسه المباشر سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل.

وسينطلق هاميلتون من المركز الأول، بينما ينطلق فيتل من المركز الخامس علماً أنه حل ثانياً في التجارب الرسمية السبت، إلا أنه كان قد تلقى عقوبة إرجاع ثلاثة مراكز عند خط الانطلاق لمخالفته قوانين رفع العلم الأحمر خلال التجارب الحرة الجمعة. ويكفي هاميلتون لحسم اللقب، إحراز ثماني نقاط أكثر من فيتل بنهاية السباق الأميركي.

وقال وولف للصحفيين: "إذا وجدنا نفسنا في نهاية المطاف في وضع نحتاج فيه مجدداً أن نقيّم النقاط، سنقوم بذلك"، مضيفاً "لكنني لا أريد أن ألتزم من الآن بالقول ما إذا كنا سنقوم بذلك، أو بماذا سنقوم".

وكان فريق مرسيدس الذي توّج بلقب بطولة العالم في الأعوام الأربعة الماضية، قد لجأ إلى "أوامر الفريق" في سباق جائزة روسيا الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من البطولة، للطلب من الفنلندي فالتيري بوتاس إفساح المجال أمام هاميلتون للتقدم والفوز بالسباق على حسابه.

وأكد وولف حينها أنه كان المسؤول عن اتخاذ القرار، وأنه قام بذلك لإتاحة المجال لهاميلتون لتوسيع الفارق مع فيتل بأكبر قدر ممكن.

وأبدى وولف من أوستن أمله في أن يحقق بوتاس انطلاقة جيدة من المركز الثالث في السباق الذي يقام بعد ظهر الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، ليكون في إمكانه التضييق على فيتل وإعاقة تقدمه.

وأوضح: "الهدف بالنسبة إلى فالتيري هو عملياً أن يضغط في البداية. ليس لديه الكثير ليخسره، و(الهدف أيضاً أن) يقدم لنا سباقاً قوياً".

وشدّد وولف على أنّ لقب البطولة لم يحسم بعد، لاسيما بعدما أظهرت سيارة فيراري سرعة إضافية في تجارب الجمعة والسبت. وقال للصحفيين "منذ أيام تتحدثون عن أنّ الأمر بات شبه منجز، وأنه (هاميلتون) يضع يده على الكأس. لكن، إما أن تكون الكأس بين يديه أو لا تكون".

وأضاف: "حتى الآن (الكأس) ليست (بين اليدين). أعرف أن النقاط تضعنا في موقف صلب، لكن كل شيء يمكن أن يحدث في الرياضة. فيراري عاد بقوة وهذا ما كنا نتوقعه، ولذا كل الخيارات تبقى مفتوحة".