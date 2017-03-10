وفاة سورتيس بطل العالم السابق للفورمولا وان

وقالت في بيان "نعلن بحزن بالغ وفاة الزوج والوالد جون سورتيس".

وأوضحت أن سورتيس "أدخل إلى مستشفى في لندن في شباط/فبراير بسبب مشكلة سابقة في التنفس، وبعدما أمضى فترة قصيرة في العناية الفائقة، توفي بسلام بعد عصر اليوم".

وتوج سورتيس بطلاً للعالم في الفورمولا وان عام 1964 مع فريق فيراري الايطالي، بعدما كان قد أحرز أربعة ألقاب في بطولة العالم للدراجات فئة 500 سنتم مكعب (1956، 1958، 1959، 1960).

وقالت العائلة إن "جون كان زوجاً محباً، والداً، شقيقاً وصديقاً. كان أيضاً أحد عظماء رياضة المحركات"، مشيرة إلى أنه كان "مثالاً حقيقياً لشخص واصل دفع نفسه لبلوغ القمة، وناضل حتى النهاية".

واضافة إلى تجربته مع فيراري، شارك السائق البريطاني مع فريقي كوبر وهوندا، وأسس فريقاً يحمل اسمه.

ووجهت أسماء بارزة في عالم المحركات التحية لسورتيس بعد وفاته.

وقال مواطنه بطل العالم السابق للفورمولا وان دامون هيل إن الراحل "كان رجلاً محبباً. لقد خسرنا أسطورة حقيقية في رياضة المحركات".

أما الفنلندي فالتيري بوتاس الذي خلف بطل العالم المعتزل الألماني نيكو روزبرغ لدى فريق مرسيدس بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية، فأعرب عن حزنه لوفاة سورتيس.

أضاف "كان التعرف إليك رائعاً يا أسطورة. أرقد بسلام".

وتسببت السباقات بمأساة في عائلة سورتيس، اذ توفي نجله هنري عن 18 عاماً خلال سباق للفورمولا 2 في منطقة كنت بجنوب شرق انكلترا عام 2009، بعدما أصابت رأسه عجلة أفلتت من سيارة أخرى.

وفي العام 2010، أسست العائلة جمعية خيرية تحمل اسم هنري سورتيس، لمنح جائزة سنوية لأفضل سائق شاب واعد.