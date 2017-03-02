هاميلتون يغيب عن تجارب اليوم الرابع بسبب عطل فني

وقال هاميلتون إنه قرر عدم المشاركة اليوم الخميس في تجارب برشلونة، ليشارك زميله الفنلندي فالتيري بوتاس بدلاً منه في الحصة الصباحية للتجارب حيث أكمل تسع لفات.

وقال هاميلتون، الفائز بلقب بطولة العالم ثلاث مرات، عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم "خلل كهرباء أبقى على سيارتي داخل المرأب هذا الصباح، لذا قررت مع الفريق عدم المشاركة اليوم".

وسجل الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري أسرع لفة مسجلاً 1.22.305 دقيقة.