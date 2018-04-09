هاميلتون قلق بعد فوز فيراري بسباقين متتاليين!

وفاز فيتل، بطل العالم أربع مرات مثله مثل هاميلتون، بجائزة أستراليا الكبرى التي كان يتصدرها البريطاني، بعد مشكلة تقنية واجهتها مرسيدس وأدت إلى خطأ في احتساب فارق التوقيت بينهما بعد دخول مركز الصيانة. كما كرّر الفوز في جائزة البحرين الكبرى على حلبة صخير بعد ثنائية لفيراري عند الانطلاق.

وحل هاميلتون ثانياً في أستراليا وثالثاً في البحرين، علماً أنه انطلق من المركز التاسع في السباق الأخير بعد معاقبته بإرجاعه خمسة مراكز عند خط الانطلاق بسبب تبديل علبة تغيير السرعات.

وقال هاميلتون: "أنا أفكر وأتعجب. أفكر من الآن ببطولة العالم. لقد خسرت سباقين توالياً وأنا متأخر في الترتيب العام للبطولة بفارق 17 نقطة بعد سباقين فقط".

وتابع: "آمل أنه حين نذهب إلى الصين (حلبة شنغهاي) من أجل السباق المقبل، سيكون لدينا فهم أفضل للإطارات ونتمكن من منافسة فيراري بشكل أفضل".

وبحسب فيتل، كان فريق مرسيدس أقرب إلى الفوز في سباق البحرين لاسيما عندما اعتمد استراتيجية توقف واحدة في مركز الصيانة. إلا أنّ فريق فيراري عدّل من استراتيجيته، وطلب من فيتل خوض 39 لفة على إطارات طرية، بدلاً من الدخول مجدداً لتبديلها.

ورأى هاميلتون أنه خسر السباق بمجرد انطلاقه من مركز متأخر، قائلاً: "لم أكن قادراً على القيام بالمناورات التي أرغب بها في اللفات الأولى وهذا كلفني غالياً".

غير أنّ مدير مرسيدس النمساوي توتو وولف أبدى رضاه عن سرعة سيارتيه، لاسيما قدرتهما على الاقتراب من فيتل في اللفات الأخيرة، على رغم عدم تمكن الفنلندي فالتيري بوتاس من تخطيه، وإنهائه السباق في المركز الثاني.

وقال وولف: "ما كان مثيراً للاهتمام بالنسبة إلي هو أنّ إيقاع فيراري لم يكن بالجودة التي كنّا نتوقعها. كانوا يحاولون الاقتصاد في الوقود من البداية، وهذا ما أثر بالتأكيد على أدائهم"، معتبراً أنّ إيقاع مرسيدس كان سريعاً "أعتقد أنه ربما كنّا أسرع منهم بعض الشيء".