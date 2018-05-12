هاميلتون أول المنطلقين في جائزة إسبانيا الكبرى



وسجل هاميلتون زمنا قدره 1.16:173 دقيقة على حلبة كاتالونيا، متقدما على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، وعن سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي كان أول المنطلقين في السباقات الثلاث الأخيرة هذه السنة.

وهي المرة الثانية التي ينطلق فيها هاميلتون، بطل العالم ومتصدر الترتيب العام بفارق أربع نقاط عن فيتل، من المركز الأول هذا الموسم، بعد السباق الافتتاحي في أستراليا على حلبة ألبرت بارك في ملبورن. كما أنها المرة الأولى التي يحقق فريق مرسيدس ثنائية الانطلاق منذ جائزة أبوظبي 2017.

وقال هاميلتون "كنت في حاجة إلى الانطلاق من المركز الأول، لم أحقق ذلك منذ فترة. (...) حققنا أيضا ثنائية لمرسيدس، وذلك جيد هنا".

وهي المرة الـ 74 ينطلق هاميلتون من المركز الأول (عزز رقمه القياسي)، وذلك في 212 سباقا خاضها في مسيرته.

وكان هاميلتون قد حقق في جائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة الرابعة من البطولة، فوزه الأول هذا الموسم، ما منحه صدارة الترتيب العام.

وقال سائق مرسيدس بوتاس "كانت المنافسة متقاربة جدا اليوم كما كانت الحال خلال الأسبوع. لم أقدم أفضل أداء في الجزء الثالث من التجارب الرسمية (...) الآن نريد الحصول على المركزين الأول والثاني (في السباق)، وهو ما كنا نستحقه في باكو".

أما فيتل فقال "أنا سعيد باللفة التي قمت بها. ضغطت على مكابحي بقوة في القسم الأول من الجولة الثالثة من التجارب لكن على العموم أنا سعيد من اللفة الأخيرة. كنا نتوقع أن تظهر مرسيدس بقوة".

وأضاف "سنرى ماذا سيحصل غدا".

الجولة الثالثة من التجارب الرسمية

1- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:16.173 دقيقة

2 - فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:16.213

3- سيباستيان فيتل (ألمانيا/فيراري) 1:16.305

4- كيمي رايكونن (فنلندا/فيراري) 1:16.612

5 - ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول) 1:16.816

6 - دانيال ريكياردو (أستراليا/ريد بول) 1:16.818

7 - كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:17.676

8 - فرناندو ألونسو (إسبانيا/ماكلارين) 1:17.721

9 - كارلوس ساينز (إسبانيا/رينو) 1:17.790

10 - رومان غروجان (فرنسا/هاس) 1:17.835