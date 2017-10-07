هاميلتون أول المنطلقين في جائزة اليابان

وهي المرة الـ71 التي سينطلق فيها هاميلتون من المركز الأول في مسيرته الاحترافية، والعاشرة هذا الموسم والأولى على حلبة سوزوكا.

وسينطلق هاميلتون، متصدر الترتيب العام، من المركز الأول امام منافسه ومطاره المباشر سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي حل ثالثا في التجارب الرسمية بيد انه استفاد من عقوبة ارجاع سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس 5 مراكز بسبب تغييره لعلبة غيار السرعات على غرار زميل فيتل في فيراري الفنلندي كيمي رايكونن الذي سينطلق من المركز الحادي عشر.

وجاء سائقا ريد بول الأسترالي دانيال ريكياردو والهولندي ماكس فيرشتابن في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ويتفوق هاميلتون بفارق 34 نقطة عن فيتل في الترتيب العام، وسبق له الفوز في سوزوكا عامي 2014 و2015، فيما توج فيتل بها 4 مرات اعوام 2009 و2010 و2012 و2013.



وسينطلق هاميلتون، متصدر الترتيب العام، من المركز الأول أمام منافسه ومطاره المباشر سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي حل ثالثاً في التجارب الرسمية بيد أنه استفاد من عقوبة ارجاع سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس 5 مراكز بسبب تغييره لعلبة غيار السرعات على غرار زميل فيتل في فيراري الفنلندي كيمي رايكونن الذي سينطلق من المركز الحادي عشر.

وجاء سائقا ريد بول الأسترالي دانيال ريكياردو والهولندي ماكس فيرشتابن في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ويتفوق هاميلتون بفارق 34 نقطة عن فيتل في الترتيب العام، وسبق له الفوز في سوزوكا عامي 2014 و2015، فيما توج فيتل بها 4 مرات أعوام 2009 و2010 و2012 و2013.

وقطع هاميلتون أسرع لفة بزمن 1:27.319 دقيقة بمعدل سرعة وسطي 239,412 كلم/ساعة بفارق 472/1000 عن فيتل.

وبدورهما استفاد سائقا فورس انديا الفرنسي إستيبان اوكون وسيرخيو بيريز من عقوبة بوتاس ورايكونن وسينطلقان من المركزين الخامس والسادس على التوالي أمام الفنلندي، فيما سينطلق رايكونن من المركز الحادي عشر.

وسينطلق سائق ماكلارين-هوندا الإسباني فرناندو الونسو ومواطنه كارلوس ساينز جونيور سائق تورو روسو من المركز الاخير بسبب عقوبات عدة لقيامهما بتغييرات لعدات ميكانيكية عدة في سيارتيهما.

ويسعى هاميلتون للاقتراب خطوة اضافية من لقب بطولة العالم، فبعد ثلاثة انتصارات متتالية، حل البريطاني رابعا في سباق ماليزيا الاحد الماضي، برغم انطلاقه من المركز الأول، لكنه وسع الفارق في صدارة الترتيب العام للسائقين عن منافسه المباشر فيتل الذي حل رابعاً علماً بأنه انطلق من المركز الأخير بسبب تغيير محرك سيارته ثم استخدام قطع غيار اساسية جديدة قبل السباق بعد المشاكل التي عانى منها في التجارب التأهيلية.

وتبقى أمام هاميلتون خمسة سباقات لإحراز لقبه الرابع وآخرها في 2015، ومعادلة رقم فيتل الذي توج اربع مرات بين 2010 و2013.



- ترتيب السائقين العشرة الأوائل:

1- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) 1:27:319 دقيقة

2- الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) 1:27.791 د

3- الأسترالي دانيال ريكياردو (مرسيدس) 1:28.306 د

4- الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) 1:28.332 د

5- الفرنسي إستيبان اوكون (فورس إنديا) 1:29.111 د

6- المكسيكي سيرخيو بيريز (فورس إنديا) 1:29.260 د

7- الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) 1:27.651 د

8- البرازيلي فيليبي ماسا (وليامس) 1:29.480 د

9- البلجيكي ستوفيل فاندورن (ماكلارين) 1:29.778 د

10- الألماني نيكو هولكنبرغ (رينو) 1:28.879 د

