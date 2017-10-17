نجل شوماخر يحلم بالمشاركة في "فورمولا وان"

ويبلغ مايك 18 عاماً ويخوض موسمه الأول في فئة فورمولا 3 دون أن يتألق بشكل بارز، حيث صعد مرة واحدة إلى منصة التتويج (حل ثالثاً في مونزا في نيسان/أبريل الماضي) وحل في المركز الثاني عشر في الترتيب العام.

وقال ميك في تصريح لوكالة "سيد" الألمانية أحد فروع وكالة فرانس برس: "نعم، هدفي دائماً هو الفورمولا وان".

وأضاف: "أركز على نفسي ولا أشاهد السائقين الآخرين. كل واحد يتطور بحسب إيقاعه، لا مجال للمقارنة"، وذلك في معرض رده على سؤال حول دخول سائقين شباب جداً عالم الفورمولا وان مثل الكندي لانس سترول (18 عاماً) أو الهولندي ماكس فيرشتابن الذي خاض سباقه الأول في الفئة الأولى في سن السابعة عشرة.

وتابع "أتعامل خطوة بخطوة وأحاول إعداد مستقبلي بأفضل مستوى ممكن"، مشيراً إلى أنه "عندما سأشعر بأنني مستعد، سأقوم بالخطوة، ولكن الآن يجب أن أخوض اختباراتي".

وأردف قائلاً "دخلت موسمي الأول في الفورمولا 3 بهدف التعلم أكبر قدر ممكن"، مضيفاً "هذا ما حصل هذا العام، وأنا فعلاً سعيد. أحاول التحسن في جميع المجالات".

