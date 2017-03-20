مالك فورمولا وان يستلهم أفكار تحديثها من"سوبر بول"

أعرب الأمريكي تشاس كاري، المالك الجديد لبطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا وان"، عن رغبته في أن يعود السائقون إلى تصدر المشهد خلال السباقات وأن تتحول البطولة إلى "عرض رائع"، كما هو الحال مع مواجهة "سوبر بول" لكرة القدم الأمريكية.

وقال كاري في مقابلة اليوم الاثنين مع صحيفة "ذي تايمز" البريطانية: "نرغب في أن يكون جميع السائقين نجوم".

وأكد كاري، الذي انتقلت له الحقوق التجارية لـ "فورمولا وان" في أيلول/سبتمبر 2016 من خلال شراء شركة "ليبرتي ميديا" الأمريكية لها، أن هدفه هو أن يجعل السباقات أكثر حماسية وأن يصعب التنبؤ بنتائجها.

وأشار كاري، إلى أن اللوائح الحالية للسباق معقدة بشكل مبالغ فيه.

وأضاف كاري البالغ من العمر 63 عاماً "المهندسون تفوقوا على السائقين، ولهذا علينا أن نعيد السائقين إلى المقدمة".

وحل رجل الأعمال الأمريكي بدلاً من البريطاني بيرني إيكليستون 86 عاماً، في إدارة سباقات "فورمولا 1-"، بعد أن ظل الأخير أربعة عقود متتالية يدير السباق الأشهر في عالم المحركات.

وكشف كاري إلى أنه يتواصل مع إيكليستون تليفونياً مرة أو مرتين في الأسبوع.

ويأمل كاري في أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية سباقين لـ "فورمولا وان" كل عام بدءاً من موسم 2009.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظم سباق واحد فقط لـ "فورمولا وان" في كل موسم بمدينة أوستن.

وأكد المالك الجديد لـ "فورمولا وان"، الذي يرغب في تنظيم أحد السباقات في أمريكا داخل شوارع إحدى المدن، أنه يأمل في أن تصبح البطولة "ذات أنشطة متعددة"، تشمل سباقات وطعام وموسيقى ومعارض.

واختتم قائلاً: "أرغب في أن يكون كل سباق مثل سوبر بول".