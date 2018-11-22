كوبيتسا يحقق "المستحيل" بعودته للسباقات مع وليامس

وخاض السائق السابق لفريق رينو، سباقه الأخير في الفورمولاوان في 2010، وكان من المقرر أن يشارك في منافسات الموسم التالي مع الفريق ذاته. لكنه تعرض لحادث في شباط/فبراير 2011 خلال مشاركته في رالي رودندي دي أندورا قرب جنوى الإيطالية كاد أن يؤدي الى بتر ذراعه الأيمن، واضطره للخضوع لسلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة.

وعلى هامش جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 هذا الموسم، أكد وليامس أن كوبيتسا (33 عاما) الذي خاض تجارب معه عام 2017، وقام بمهام سائق الاحتياط والتطوير في 2018، سيكون أحد سائقيه على الحلبات بدءا من الموسم المقبل.

وسيكون زميل كوبيتسا في الفريق، البريطاني جورج راسل (20 عاما).

وقال البولندي للصحافيين عشية التجارب الحرة للسباق الإماراتي "أريد أن أشكر كل من ساعدني خلال ما كانت فترة صعبة في حياتي على مدى الأعوام الماضية (...) خضت مسيرة فيها تحد للعودة الى حلبات الفورمولا واحد، لكن ما كان يبدو مستحيلا بدأ الآن يبدو ممكنا".

أضاف "بكثير من التأثر، أحقق أخيرا حلمي بأن أكون العام المقبل على جدول الانطلاق من ضمن السائقين العشرين في بطولة العالم".

وأوضح كوبيتسا الذي لا يزال يعاني من تأثيرات حركية في الذراع جراء الحادث، أنه عمل بشكل مكثف على تعديل طريقة قيادته للتأقلم مع وضعه الحالي، قائلا "بعد الحادث، اكتشفت أنه يمكن قيادة السيارة في دوار من دون الحاجة الى الإمساك بالمقود، بل بالاعتماد على الاحتكاك للالتفاف".

أضاف "سيارة الفورمولا 1 ليست مثل سيارات الطرق، لكنني أيضا تابعت تمارين في مدرسة حيث أعطيت عصفورا لإمساكه باليد بطريقة تحول دون طيرانه، لكن أيضا مع عدم الضغط عليه بشكل كبير لإخافته (...) هذه هي الطريقة التي يجب أن اعتمدها للإمساك بالمقود".

وكان الفريق البريطاني قد نقل في وقت سابق اليوم عن كوبيتسا قوله "الطريق لبلوغ هذه المرحلة كانت طويلة، الا أن هذا التحدي يصل الى خواتيمه مع هذا الاعلان، ويبدأ تحد جديد بالعمل مع وليامس على الحلبة"، مضيفا "لن يكون الأمر سهلا، لكن مع العمل الجاد والتفاني، سأعمل وجورج معا لمحاولة مساعدة الفريق على التحسن والتقدم في الترتيب".

من جهتها، أكدت المديرة المساعدة للفريق كلير وليامس أن "روبرت أظهر صفات شجاعة وتصميم استثنائية"، مشيرة الى أن خبرة السائق لاسيما في مجال التصميم والاعدادات "ستساعدنا في تطوير سيارتنا المقبلة".

وخاض كوبيتسا سلسلة من التجارب خلف مقود سيارة فورمولا 1 بدءا من العام 2017، بداية لصالح رينو ولاحقا مع وليامس، علما أنه كان منافسا جديا لنيل مقعد مع الفريق البريطاني العام الماضي، قبل أن يتم اختيار السائق الروسي سيرغي سيروتكين بدلا منه.

وتعود آخر مشاركة لكوبيتسا في سباق فورمولا واحد الى جائزة أبوظبي 2010، وهو فاز بسباق واحد في مسيرته (جائزة كندا الكبرى 2008) عندما كان لا يزال سائقا مع فريق بي أم دبليو ساوبر.