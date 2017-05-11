فيرناندو ألونسو يحدد مستقبله

أعلن السائق الأسباني فيرناندو ألونسو، الفائز مرتين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان اليوم الخميس أنه سيتخذ قرارا بشأن مستقبل مسيرته الرياضية في الخريف المقبل.

وقال ألونسو، في مؤتمر صحفي، قبل مشاركته في بطولة جائزة برشلونة الكبرى يوم الأحد القادم ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا وان، أنه سيتخذ في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر المقبلين، قرارا بشأن عما إذا كان سيواصل مسيرته أم لا.

ويقضي ألونسو 35 عاما موسمه الثالث مع فريق مكلارين، فيما أثبت السائق الأسباني مجددا عدمه قدرته على مقارعة باقي منافسيه.

وعجز ألونسو عن إكمال جميع السباقات الأربع التي أقيمت حتى الآن في الموسم الحالي.

وقال ألونسو، الذي سبق له الفوز مرتين بالسباق الذي يقام بمضمار كتالونيا، إنه سعيد مع مكلارين، ويود البقاء معه إذا كان بإمكان فريقه المنافسة على بطولة العالم.

يذكر أن ألونسو قرر الانسحاب من سباق جائزة موناكو الكبرى الذي سيقام في 28 أيار/مايو الجاري، من أجل المشاركة في سباق انديانابوليس 500 للمرة الأولى.