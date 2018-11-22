فيرشتابن غير نادم على تعرضه لأوكون في البرازيل

وألزم فيرشتابن بتأدية يومين في الخدمة العامة من قبل منظمي البطولة عقابا على قيامه بدفع السائق الفرنسي أكثر من مرة بعد السباق البرازيلي، اثر حادث الاصطدام الذي حصل بينهما في اللفة 44 عندما حاول الفرنسي تخطيه على رغم تأخره عنه بلفة كاملة، ما أدى الى خروج الهولندي عن الحلبة وفقدانه فرصة متاحة للفوز بالسباق.

وقال السائق البالغ من العمر 21 عاما للصحافيين اليوم على هامش جائزة أبوظبي الكبرى هذا الأسبوع إن رده كان يمكن أن يكون "أسوأ بكثير".

وردا على سؤال اذا ما كان يشعر بالندم على تصرفاته قال:"لا. ليس فعلا. كنت آمل في الحصول على اعتذار، ونلت ردا مختلفا (من الفرنسي)"، مضيفا "حرمت فرصة الفوز. ماذا تتوقعون مني أن أفعل؟ أصافحه وأقول له +شكرا جزيلا لأنك جعلتني أحتل المركز الثاني بدل المركز الأول؟".

وأظهرت اللقطات التلفزيونية في المنطقة المخصصة لقياس وزن السائقين، فيرشتابن وهو يقوم بدفع أوكون مرارا، ومعالم الغضب بادية على وجهه.

واتهم فيرشتابن منافسه باستفزازه بعد السباق، قائلا للصحافيين "لم تسمعوا ما قيل خلال قياس الوزن، لقد رأيتموني فقط أقوم بدفعه، لكن لو فهمتم المحادثة بأكملها، ستنظرون الى الأمر من منظار مختلف".

أضاف "سمعت ما لم أتوقع سماعه (...) ومن الواضح أنه أثار غضبي".

وأبدى فيرشتابن عدم تأييده لاعتبار بطل العالم خمس مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، أنه كان يحق لأوكون محاولة التجاوز.

وقال الهولندي "لا اعتبر ان الأمر كان سيختلف لو كنت أنافس على اللقب العالمي. من السهل أن تقول للآخرين كيف يتوجب على ردة فعلهم أن تكون (...) لم أكن أتوقع ان أتعرض للعرقلة من سائق متخلف عني".

وتابع "اذا تم الاصطدام بي بهذه الطريقة، صراحة لا أفهم ما يتوجب علي القيام به بشكل مختلف".