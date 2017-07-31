فيراري يعتزم الإبقاء على فيتل ورايكونن الموسم المقبل

ويأتي تصريح ماركيوني عقب تحقيق السائقين ثنائية المركزين الأول (فيتل) والثاني (رايكونن) الأحد في جائزة المجر الكبرى، ما أتاح للألماني بدء العطلة الصيفية التقليدية متقدماً بفارق 14 نقطة في ترتيب بطولة العالم، على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

وفي ظل العلاقة الوطيدة بين فيتل ورايكونن وامتثال الأخير بشكل خاص لأوامر مهندسي الفريق، يرغب القيمون على فيراري في الحفاظ على خدمات السائقين اللذين ينتهي عقديهما في ختام الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يعلن الفريق الإيطالي عن هذه الخطوة خلال جائزة إيطاليا الكبرى المقررة في أوائل أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال ماركيوني للصحافيين "أعتقد بأني لم أخف وجهة نظري في ما يخص مسألة سيباستيان، إذا أراد البقاء فهو مرحب به. أما في ما يخص قضية كيمي، نحن متأكدون إلى حد كبير... نعلم بأنه يريد البقاء. نأمل في نحسم بقاءهما قريباً".

وأكد رايكونن ما تطرق إليه ماركيوني، قائلاً "الوضع لا يختلف عن أي عام آخر، القرار ليس بيدي. الفريق يعلم ما أريده، علينا الانتظار ومعرفة ما سيحصل".

كما تطرق رايكونن إلى ما حصل خلال جائزة المجر، إذ سأل مهندسي الفريق عن إمكانية السماح له بتخطي فيتل لكونه أسرع من زميله الذي تصدر معظم مراحل السباق على رغم وجود مشاكل ميكانيكية في سيارته، إلا أنه لم ينل الضوء الأخضر بذلك.

وعلى رغم ذلك، شدد رايكونن على أنه "في نهاية المطاف، حصلنا على ثنائية الأول والثاني".

وألمح ماركيوني إلى احتمال إعلان فيراري تمديد عقد السائقين الذي يقام "على أرض" الفريق على حلبة مونزا، قائلاً "هذا ما سمعته... سمعت بأن ماوريتسيو أريفابيني مدير الفريق سيقوم بذلك".

وحاول ماركيوني عدم التطرق إلى احتمال قدوم هاميلتون، بطل العالم ثلاث مرات، إلى فيراري مستقبلاً، مكتفياً بالقول "سيكون امتيازاً لنا إذا أنهى مسيرته في فيراري. لكن حالياً، لم نصل إلى هذا الحد بخصوص لويس... لن أتحدث بشأن المستقبل".

أضاف "لدينا حالياً سائقين رائعين ولا نريد الحديث عن البدائل".

وفاز فيتل، المتوج باللقب العالمي أربع مرات مع فريقه السابق ريد بول، بأربعة سباقات في الموسم الحالي، بينها سباق الأحد الذي كان الخمسين له خلف مقود فيراري.

وكان فوز الأحد الأول لفيتل في آخر خمسة سباقات، وتحديداً منذ فوزه بجائزة موناكو في 28 أيار/مايو الماضي، وهو يأمل في مواصلة أدائه عندما تعاود البطولة نشاطها في 25 آب/أغسطس مع انطلاق التجارب الحرة لجائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان.