فيتيل يعتبر أنّ الحماس والتركيز سر فوزه في ملبورن

أكد الألماني سيباستيان فيتيل سائق فريق فيراري وبطل العالم السابق أنّ الدمج بين الحماس والتركيز ساعده على العودة إلى منصة التتويج في سباق جائزة أستراليا الكبرى أولى سباقات بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا وان" اليوم الأحد بعدما قضى عام ونصف العام دون أن يحقق أي انتصار.

وقال فيتيل في تصريحات صحفية في ملبورن عقب الفوز بلقب سباق جائزة أستراليا الكبرى للمرة الثانية بعد أن حقق الإنجاز ذاته مع فريقه السابق ريد بول في 2011: "بالنسبة لنا جميعاً هي مفاجأة إيجابية".

وأضاف: "كان هناك الكثير من التذبذب خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، ولكني أعتقد أنه خاصة خلال الشهرين الأخيرين فإنّ الأمور هدأت ونحاول فقط القيام بمهامنا".

وأوضح: "هناك الكثير من التعديلات ولكنّ الناس سعيدون بالعمل، العمل سوياً، وأعتقد أنّ هذا هو مفتاح النجاح".

وأشار: "في النهاية لا يوجد طريق مختصر، عليك أن تقوم بالمهمة حتى النهاية وتستثمر الكثير من الساعات".

وحقق فيتيل أول فوز له مع فيراري ومنح الفريق الإيطالي أول فوز له منذ تتويجه بلقب سباق جائزة سنغافورة الكبرى في 20 أيلول/سبتمبر 2015.

وشدد فيتيل (29 عاماً) على أنّ حماس الفريق ساعد على إنتاج سيارة قادرة على الفوز بلقب أول سباق في الموسم.