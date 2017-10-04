فيتيل يتلقى نبأ ساراً قبل خوض سباق اليابان

انتعشت أمال الألماني سيبستيان فيتيل سائق فيراري من جديد في مواصلة المنافسة على لقب بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا وان" بعدما أعلن فريق فيراري أنه ليس مرجحاً أن يعاقب السائق بمخالفة تغيير صندوق تروس سيارته قبل سباق الجائزة الكبرى الياباني المقرر مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر فريق فيراري عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن صندوق التروس بسيارة فيتيل، الذي استخدم خلال سباق الجائزة الكبرى الماليزي مطلع هذا الأسبوع، لا يزال صالحاً للاستخدام في السباق المقبل.

وأثيرت حالة من القلق في الفريق عندما وقع حادث غريب يوم الأحد الماضي، حيث اصطدم فيتيل مع لانس سترول سائق ويليامز عقب خط النهاية للسباق الماليزي على مضمار سيبانغ الدولي.

وأسفر الاصطدام عن أضرار بالجزء الخلفي من سيارة فيتيل وكان متوقعاً أن يجرى تغيير صندوق التروس، وهو ما كان سيعرض فيتيل لعقوبة التراجع خمسة مراكز في السباق المقبل.

وسيختبر فريق فيراري صندوق التروس بسيارة فيتيل خلال التجارب الحرة للسباق الياباني يوم الجمعة المقبل، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تغيير الصندوق من عدمه قبل التجارب الرسمية المقررة السبت والسباق المقرر يوم الأحد.

وبعد التعرض لكبوتين متتاليتين في سنغافورة وماليزيا، بات فيتيل متأخراً عن البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بفارق 34 نقطة في الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم، ويواجه مهمة صعبة للتعويض خلال السباقات الخمسة المتبقية في الموسم.