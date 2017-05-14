فورمولا1: هاميلتون يتوج بجائزة إسبانيا الكبرى

وهيمن هاميلتون على عطلة نهاية الأسبوع بدءاً من التجارب الحرة، وانطلق من المركز الأول بعد تصدره التجارب الرسمية.

وحقق فيتل انطلاقة أفضل للسباق وتمكن من تجاوز هاميلتون قبل المنعطف الأول، الا أن بطلي العالم السابقين تبادلا الصدارة أكثر من مرة، لتكون الكلمة الفصل لهاميلتون.

وحل ثالثاً سائق ريد بول الأسترالي دانيال ريكياردو.