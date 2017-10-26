فورمولا 1: لقب عالمي رابع ينتظر هاميلتون

لويس هاميلتون (32 عاماً) يتصدر ترتيب السائقين (331 نقطة) بفارق كبير يبلغ 66 نقطة عن مطارده الالماني سيباستيان فيتل (فيراري)، قبل 3 جولات على نهاية الموسم في المكسيك والبرازيل وابوظبي.

وبحال ضمان هاميلتون لقبه العالمي بعد 2008 و2014 و2015، سينضم الى الألماني فيتل (المتوّج بين 2010 و2013) والفرنسي آلان بروست (المتوج اربع مرات بين 1985 و1993)، وبفارق لقب عن الارجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو (5 مرات بين 1951 و1957) وثلاثة القاب عن الاسطورة الالمانية ميكايل شوماخر (7 مرات بين 1994 و2004).

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وعلق بروست على لقب هاميلتون المرجح "يستحقه، يقدم موسماً استثنائياً، كما انه في ثقة تامة".

وتابع "النفسية هامة جدا للسائق، ونلاحظ انه سعيد جدا راهنا في حياته".

وسيكون هاميلتون اكثر سعادة على الارجح بعد سباق المكسيك، حيث يتوقع ان يرسم بعض الخطوات الراقصة، على طريقة الاسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول)، ولاول مرة على خط الوصول على انغام الموزع الموسيقي هاردويل.

وباستثناء مركز سابع في مونتي كارلو حيث عانى مشكلات ميكانيكية، نجح هاميلتون بالحلول بين الخمسة الاوائل في 16 جولة واحرز لقب 9 سباقات، كما هو السائق الوحيد الذي أحرز نقاطا في كامل جولات البطولة.

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وقال هاميلتون سائق ماكلارين السابق "لقد قمنا بالكثير هذا الموسم للبقاء على القمة، أكثر من السنوات الخمس السابقة".

في النصف الأول من الموسم، لم يكن أشد مشجعي هاميلتون يتصور ان يكون طريق اللقب معبدا بهذه السهولة. كان فيتل متصدرا للترتيب العام وفائزا في أربع سباقات من 11، ويقدم أداء ثابتا على متن فيراري.

وبعد انتهاء العطلة الصيفية، احرز هاميلتون لقب خمسة سباقات من اصل 6، وحل ثانيا في ماليزيا بعد الهولندي الشاب ماكس فيرستابن (ريد بول)، فيما لم يصعد زميله الجديد الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل بدلا من بطل العالم المعتزل الالماني نيكو روزبرغ، سوى مرتين على المنصة.

كما اثبت عن برودة اعصاب وخبرة عندما تجاوزه فيتل في بداية السباق في اوستن، قبل ان يرد له الصاع بعد 6 لفات.

واحرز هاميلتون في الولايات المتحدة لقبه الـ62 في مسيرته بعدما انطلق من المركز الاول للمرة الـ72 معززا رقمه القياسي.

- فيراري والارتفاع -

فيراري دفع بموازاة ذلك ثمن حادث سائقيه فيتل والفنلندي كيمي رايكونن في سنغافورة، ومشكلات ميكانيكية متكررة.

وعلى ارتفاع 2200 متر فوق سطح البحر، سيكون فريق الحصان الجامح الايطالي مرشحا لتكرار معاناته.

يقول بات سيموندز المهندس السابق في فريقي رينو ووليامس "اذا كان هناك من مكان نعرف فيه ما اذا كانت فيراري وجدت حلا لمشكلات شاحن التوربو فهو في المكسيك".

ووصلت فيراري الى الحد المسموح وهو اربعة شواحن توربو.

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ورأى المدير التنفيذي لمرسيدس النمساوي توتو وولف الذي ضمن في اوستن لقب بطولة العالم للصانعين للعام الرابع تواليا "لويس في طريقه لتحطيم كل الارقام القياسية في الفورمولا واحد. ليست سوى مسألة وقت قبل ان يدرك الجمهور انه اعظم سائق في التاريخ".

اما البرازيلي فيليبي ماسا الذي خسر لقب 2008 في المنعطف الاخير امام هاميلتون الشاب انذاك، فصنفه على المستوى عينه مع البرازيلي الراحل ايرتون سينا وشوماخر الراقد في منزله منذ تعرضه لاصابة خطيرة في رأسه خلال حادث تزلج في كانون الاول/ديسمبر 2013.

وبرغم تركز الانظار على ما سيقدمه عاشق الاضواء على حلبة "اوتودرومو هرمانوس رودريغيز" التي توفر حماسا منقطع النظير في بطولة الفئة الاولى، قال هاميلتون "تبقى 3 سباقات حتى النهاية. وفي ذهني، هناك 3 سباقات يجب أن افوز بها. هناك الكثير من النقاط المتاحة. لا يمكنك التراخي قبل ضمان احراز اللقب".

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