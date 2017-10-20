فورمولا 1: فيرشتابن يمدد عقده مع ريد بول حتى 2020

وقال السائق الذي أتم قبل أسابيع عامه العشرين، أن ريد بول "دعمني ودعم طموحي على الدوام. أتطلع قدماً إلى تحقيق المزيد" معه، مضيفاً "أنا سعيد بمواصلة التزامي مع ريد بول للسنوات المقبلة".

وبدأ فيرشتابن، وهو نجل السائق السابق يوش، مسيرته في الفورمولا وان في 2015 مع فريق تورو روسو (المملوك أيضاً من شركة ريد بول)، وانتقل إلى فريق ريد بول الموسم الماضي.

ودخل فيرشتابن تاريخ الفورمولا وان بفوزه بلقب جائزة اسبانيا الكبرى، ليصبح أصغر سائق يفوز بسباق في الفئة الأولى، وذلك عن عمر 18 عاماً و228 يوماً. وأنهى فيرشتابن الموسم الماضي خامساً.

وهذا الموسم، يحتل المركز السادس مع 111 نقطة، بفارق 37 نقطة خلف سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن، علماً أنه أحرز في الأول من أكتوبر، لقب جائزة ماليزيا الكبرى، وهو الأول له هذه السنة، وذلك غداة اتمامه العشرين من العمر.

وشكل تمديد عقد فيرشتابن نوعاً من المفاجأة، لاسيما وأن التقارير الصحافية تحدثت عن اهتمام واسع بالسائق الشاب من قبل فريق مرسيدس (بطل العالم للمواسم الثلاثة الماضية) وفيراري.

كما ألمح فيرشتابن سابقاً إلى احتمال رحيله، لاسيما وانه لم ينه سبعة سباقات من أصل 16 هذا الموسم، وغالبا لأسباب ميكانيكية أو تقنية.

واعتبر رئيس فريق ريد بول كريستيان هورنر ان فيرشتابن "متسابق صافٍ، مع موهبة لا جدال حولها خلف المقود وحاسة في السباق تتيح له معرفة ما المطلوب للتسابق بشكل دائم على هذا المستوى".

أضاف "كانت لحظة رائعة بالنسبة إلى كل الفريق أن يتمكن من وضع كل خيبات هذا الموسم خلف ظهره، وان يحقق الفوز الرائع في جائزة ماليزيا الكبرى".