فورمولا 1: رايكونن يحقق أسرع زمن في التجربة الثالثة

وتفوق رايكونن على زميله في الفريق الألماني سيبستيان فيتيل.

أما البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، الذي حقق أسرع زمن في كل من التجربتين الحرتين الأولى والثانية أمس الجمعة، فقد احتل اليوم المركز الثالث، وتلاه زميله فالتيري بوتاس في المركز الرابع.

وتجرى التجارب الرسمية في وقت لاحق اليوم السبت لتحديد مراكز الانطلاق في سباق الغد.

ويتصدر فيتيل، الذي توج باثنين من السباقات الأربعة التي أقيمت حتى الآن في بطولة العالم ، الترتيب العام لفئة السائقين بـ 86 نقطة بفارق 13 نقطة أمام هاميلتون، بينما يمتلك بوتاس المتوج بسباق فورمولا وان الروسي 63 نقطة في المركز الثالث.