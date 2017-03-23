فورمولا وان - 20 سائقاً يمثلون عشرة فرق في موسم مثير
تقلص عدد الفرق المشاركة في بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات "فورمولا وان" من 11 فريقاً في الموسم الماضي إلى عشرة فرق فقط في الموسم الجديد بعد إفلاس فريق مانور.
القائمة التالية توضح أسماء السائقين المشاركين في البطولة وأرقامهم وفرقهم ومحركات السيارة:
|
الرقم
|
السائق
|
السيارة
|
المحرك
|
44
|
لويس هاميلتون
|
مرسيدس
|
مرسيدس
|
77
|
الفنلندي فالتيري بوتاس
|
مرسيدس
|
مرسيدس
|
3
|
الأسترالي دانيال ريتشاردو
|
ريد بول
|
رينو
|
33
|
الهولندي ماكس فيرستابن
|
ريد بول
|
رينو
|
5
|
الألماني سيباستيان فيتيل
|
فيراري
|
فيراري
|
7
|
الفنلندي كيمي رايكونن
|
فيراري
|
فيراري
|
11
|
المكسيكي سيرجيو بيريز
|
فروس إنديا
|
مرسيدس
|
31
|
الفرنسي إستيبان أوكون
|
فورس إنديا
|
مرسيدس
|
19
|
البرازيلي فيليبي ماسا
|
وليامز
|
مرسيدس
|
18
|
الأسترالي لانس سترول
|
وليامز
|
مرسيدس
|
2
|
البلجيكي ستوفيل فاندورن
|
ماكلارين
|
هوندا
|
14
|
الإسباني فرناندو ألونسو
|
ماكلارين
|
هوندا
|
8
|
الفرنسي رومان غروجون
|
هاس
|
فيراري
|
20
|
الدنماركي كيفن ماغنوسون
|
هاس
|
فيراري
|
55
|
الأسباني كارلوس ساينث
|
تورو روسو
|
رينو
|
26
|
الروسي دانيال كفيات
|
تورو روسو
|
رينو
|
27
|
الألماني نيكو هالكنبرغ
|
رينو
|
رينو
|
30
|
الإنكليزي جوليان بالمر
|
رينو
|
رينو
|
9
|
السويدي ماركوس إريكسون
|
ساوبر
|
فيراري
|
94
|
الألماني باسكال فيرلاين
|
ساوبر
|
فيراري