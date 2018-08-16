فورمولا وان: ساينز بديلا لمواطنه ألونسو في ماكلارين

وقال ماكلارين في بيان الخميس أن ساينز (23 عاما) "سيشارك في السباقات مع الفريق بدا من بطولة العالم للفورمولا وان 2019"، مشيرا الى أنه "وقع عقدا لسنوات عدة مع الفريق ليحل بدلا من فرناندو ألونسو".

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ما ساينز، وهو نجل سائق الراليات الإسباني الذي يحمل الاسم نفسه، فأكد في البيان أنه "سعيد للغاية وفخور بقدرتي على أن أعلن أخيرا انضمامي إلى عائلة ماكلارين بدءا من موسم 2019".

وتابع "كنت أتطلع إلى هذا الأمر منذ فترة وأشعر بالاثارة في ما يتعلق بفصل جديد في مسيرتي".

واعتبر السائق الذي كانت أفضل نتيجة له في البطولة المركز التاسع عام 2017، أن الحلول بدلا من مواطنه بطل العالم مرتين هو أمر "مميز".

وبدأ ساينز مسيرته في الفورمولا واحد عام 2015 مع فريق تورو روسو. وفي العام الماضي، أعلن عن انتقاله بدءا من 2018 الى فريق رينو على سبيل الإعارة، الا أنه بدأ بالقيادة لصالح الفريق الفرنسي منذ سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، وخاض مع رينو آخر أربع سباقات في 2017.

وأوضح الرئيس التنفيذي لماكلارين زاك براون أن ساينز "يحمل معه المزيج المثالي بين الشباب والخبرة (...) قمنا بمتابعته منذ فترة ونعتبره من أبرز سائقي الجيل الجديد من المواهب الشابة الصاعدة" في البطولة.

أضاف "على رغم أنه لا يزال في الثالثة والعشرين، فإنه سيبدأ موسمه الخامس العام المقبل معنا وسيجلب معه خبرة كبيرة في الفورمولا وان ومع شريكنا رينو" التي تزود الفريق بالمحركات هذا الموسم.

وكان ألونسو (37 عاما) المتوج بلقب بطولة العالم عامي 2005 و2006، قد أعلن الثلاثاء أنه سيترك سباقات الفورمولا واحد في نهاية الموسم بحثا عن "مغامرات جديدة"، من دون أن يقفل الباب أمام عودة محتملة مستقبلا.

ولم يخف ألونسو الذي فاز في 32 سباقا حتى الآن من أصل 303 شارك فيها، في الفترة الماضية انتقاده للأداء المتراجع لفريقه الذي ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على لقب البطولة.

ولم يفز الإسباني بأي سباق منذ توج بلقب جائزة اسبانيا الكبرى في العام 2013 مع فريق فيراري.

وبدأ ألونسو مسيرته في الفورمولا مع فريق ميناردي عام 2001، وأمضى العام التالي كسائق تجارب لصالح رينو، قبل أن يصبح أحد سائقيه على الحلبة بين 2003 و2006. في 2007، انضم الى ماكلارين لعام، وعاد بعدها الى رينو لعامي 2008 و2009، قبل أن ينتقل الى فيراري حيث أمضى أربعة أعوام، عاد بعدها الى صفوف ماكلارين بدءا من 2015.