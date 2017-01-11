فورمولا وان: رينو يعلن مغادرة مديره فاسور

وجاء في بيان لرينو الأربعاء "بعد موسم أول لإحياء وإعادة بناء الفريق في الفورمولا واحد، قرر فريق رينو الرياضي وفريديريك فاسور الانفصال بالتراضي وبمفعول فوري".

وأوضح البيان أن الفريق لا يزال بإدارة رئيسه جيروم ستول ومديره العام سيريل ابيتبول.

وكان فاسور (48 عاماً) قد انتقل في بداية الأمر بصفة مدير رياضي بعد استحواذ رينو على لوتوس، ثم أصبح مديراً للفريق العام الماضي.

وأقام فاسور في فيري-شانتيون بالقرب من باريس حيث يتم تصنيع المحركات وابيتبول في مصنع انستون في المملكة المتحدة حيث يتم تطوير الهيكل.

وأنهى رينو موسمه في المركز التاسع في ترتيب الصانعين من أصل 11 فريقاً، وأحرز 8 نقاط مقابل 765 لمرسيدس حامل اللقب.

وكان فريق مرسيدس أعلن الثلاثاء مغادرة مديره التقني البريطاني بادي لو، وسط تقارير صحافية ترجح عودته إلى فريقه السابق وليامس، بعد ثلاثة أعوام ساهم خلالها في هيمنة الصانع الألماني على بطولتي الصانعين والسائقين.