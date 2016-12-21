فورمولا وان - ريكياردو لن ينضم إلى مرسيدس

ولم يحدد مرسيديس بعد هوية بديل روزبرغ الذي أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر، اعتزاله بعد خمسة أيام من إحرازه لقبه الأول في بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان. وأكد الصانع الألماني أن أي قرار بهذا الشأن لن يعلن قبل مطلع السنة الجارية.

وفي ظل تقارير صحافية ألمحت ألى أن ريكياردو سيكون بديل روزبرغ، أكد السائق الأسترالي للصحافيين الأربعاء "لدي سنتان اضافيتان مع ريد بول، وسأبقى هناك".

وتابع "ثمة الكثير من السائقين الذين يغريهم الانتقال إلى مقعد مرسيدس، ولا يمكن لومهم"، مؤكداً إنه بالنسبة له، سنراه في حلبة ألبرت بارك في ملبورن في سيارة ريد بول" مطلع الموسم المقبل.

وأعرب ريكياردو عن أمله في أن يدرك السائق الذي يجلس في مقعد مرسيدس "أهميته، أنه مقعد جيد جداً".

وكان المتحدث باسم مرسيدس برادلي لورد أشار الأسبوع الماضي إلى أن الصانع الألماني لن يعلن عن اسم بديل روزبرغ قبل السنة المقبلة.

وأتت هذه التصريحات في ظل تقارير صحافية فرنسية تشير إلى أن السائق البرازيلي فيليبي ماسا (35 عاماً) يخوض في مباحثات مع فريق وليامس من أجل العودة عن قرار اعتزاله الذي أعلنه نهاية الموسم الماضي، ما قد يتيح لسائق الفريق البريطاني، الفنلندي فالتيري بوتاس (27 عاماً) الانضمام إلى مرسيدس.